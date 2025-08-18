Historia na wielkim ekranie. Trzy dni z dokumentalnym filmem

Trzy dni (22-24 sierpnia) i czternaście najnowszych, najciekawszych filmów historycznych. To program 13. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”. A na finał zaplanowano koncert, który zabierze publiczność w podróż po „Największych przebojach ostatnich dekad”.
Organizatorzy, czyli Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Miasto Zamość oraz TVP Historia zapowiadają, że na ekranie zamojskiego kina obejrzeć będzie można prawdziwe historie, ludzi z krwi i kości, ich emocje, dramaty, a przede wszystkim decyzje, zmieniające bieg zdarzeń.
– Prezentowane na festiwalu filmy, dotyczą tematów ważnych i niezwykle interesujących – zapewnia Małgorzata Stępniewska z działu marketingu w zamojskim „Stylowym”.
Zwraca uwagę na pasjonujące biografie. Np. tę Antoniego Patka, pioniera przemysłowej produkcji zegarków, założyciela firmy Patek Philippe & Co, który urodził się w podlubelskich Piaskach. Także Zygmunta Zipsera, zamojskiego przedsiębiorcy o niemieckich korzeniach, który mimo swego pochodzenia stał się symbolem odwagi i polskiego patriotyzmu. Jak również profesora Kazimierza Michałowskiego, egiptologa, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. A ponadto reżysera Jerzego Hoffmana, bakteriologa Ludwika Hirszfelda, czy pisarza Władysława reymonta, a także najsłynniejszego błazna w historii Polski – Stańczyka.
W Zamościu pokazany zostanie również film o Annie Odi i Stanisławie Rachwał, kobietach związanych z obozem Auschwitz-Birkenau oraz o operatorach dokumentujących działania Wojska Polskiego na Zachodzie podczas II wojny światowej: Franciszku Ożdze, Zbigniewie Jaszczu i Kazimierzu Karasiewczu. A na zakończenie festiwalu przewidziano filmowe wspomnienie pandemicznej izolacji w filmie „Tylko dzień i noc”.
Wydarzeniem specjalnym „Spotkań z historią” ma być pokaz filmu „Zamoyscy” z 1991 roku. To dokument zrealizowany przez Jadwigę Nowakowską w ramach cyklu: Rody polskie. Ta pokonkursowa projekcja ma się odbyć w niedzielę (24 sierpnia) o godz. 14.45 do ZAK.
Konkursowe projekcje będą od 22 do 24 sierpnia odbywać się w sali kinowej Zamojskiej Akademii Kultury (ul. Akademicka 8). Bilety w cenie 10 zł na jeden blok filmowy dostępne będą w sprzedaży przed wejściem do sali kinowej, również online na stronie internetowej CKF Stylowy oraz w kasach głównej siedziby kina na ul. Odrodzenia.
Finałowa gala połączona z ogłoszeniem wyników konkursu odbędzie się ostatniego dnia festiwalu (godz. 20) na Rynku Wielkim. Uświetni ją koncert „Największe przeboje ostatnich dekad” w wykonaniu kwartetu Szafa Gra.
Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.
13. ZAMOJSKI FESTIWAL FILMOWY SPOTKANIA Z HISTORIĄ – PROGRAM
22 SIERPNIA 2025 | PIĄTEK
Konkursowe projekcje filmowe – BLOK FILMOWY 1 / ZAK, ul. Akademicka 8, II piętro, sala kinowa / bilety: 10 zł
15:00 Antoni Patek - patriota i zegarmistrz, reż. K. Paluszyński (65’)
16:30 Jerzy Piekarzewski: całe życie dla klubu, reż. K. Aksinowicz (58’)
17:45 Zipser, reż. M. Orłowska (51’)
19:00 Mensch, reż. P. Wysoczański (77’)
23 SIERPNIA 2025 | SOBOTA
Konkursowe projekcje filmowe – BLOK FILMOWY 2 / ZAK, ul. Akademicka 8, II piętro, sala kinowa / bilety: 10 zł
10:30 Wykonał żołnierz polski, reż. T. Śmiarowski (54’)
11:45 Deyna. Geniusz do zatracenia, reż. M. Barszczak, G. Sieczkowski (52’)
13:00 Od „Chłopów” do Nobla, reż. K. Jurkowska, G. Ruzicka (51’)
Konkursowe projekcje filmowe – BLOK FILMOWY 3 / ZAK, ul. Akademicka 8, II piętro, sala kinowa / bilety: 10 zł
15:30 Stańczyk, reż. P. Jaworski (61’)
16:45 Rachwałowa, reż. P. Ibek (58’)
18:00 Profesor Michałowski. Droga do Faras, reż. W. Jurków (56’)
19:15 Potop. Postscriptum, reż. Ł. Czajka (56’)
24 SIERPNIA 2025 | NIEDZIELA
Konkursowe projekcje filmowe – BLOK FILMOWY 4 / ZAK, ul. Akademicka 8, II piętro, sala kinowa / bilety: 10 zł
11:00 Legenda Hubert Jerzy Wagner, reż. W. Jędrzejewski, W. Królikowski (53’)
12:10 Anna od... pamięci, reż. M. Curzydło, B. Rzemieniuk (48’)
13:15 Tylko dzień i noc, reż. G. Brzozowski (69’)
Pokaz pozakonkursowy
14:45 Rody polskie: Zamoyscy, reż. J. Nowakowska - po projekcji spotkanie z reżyserem | wstęp wolny, odbiór bezpłatnych wejściówek w kasach CKF Stylowy lub przed wejściem do sali kinowej ZAK
20:00 GALA FINAŁOWA 13. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” oraz NAJWIĘKSZE PRZEBOJE OSTATNICH DEKAD koncert SZAFA GRA
Rynek Wielki w Zamościu | wstęp wolny