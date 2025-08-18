Historia na wielkim ekranie. Trzy dni z dokumentalnym filmem

Organizatorzy, czyli Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Miasto Zamość oraz TVP Historia zapowiadają, że na ekranie zamojskiego kina obejrzeć będzie można prawdziwe historie, ludzi z krwi i kości, ich emocje, dramaty, a przede wszystkim decyzje, zmieniające bieg zdarzeń.

– Prezentowane na festiwalu filmy, dotyczą tematów ważnych i niezwykle interesujących – zapewnia Małgorzata Stępniewska z działu marketingu w zamojskim „Stylowym”.

Zwraca uwagę na pasjonujące biografie. Np. tę Antoniego Patka, pioniera przemysłowej produkcji zegarków, założyciela firmy Patek Philippe & Co, który urodził się w podlubelskich Piaskach. Także Zygmunta Zipsera, zamojskiego przedsiębiorcy o niemieckich korzeniach, który mimo swego pochodzenia stał się symbolem odwagi i polskiego patriotyzmu. Jak również profesora Kazimierza Michałowskiego, egiptologa, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. A ponadto reżysera Jerzego Hoffmana, bakteriologa Ludwika Hirszfelda, czy pisarza Władysława reymonta, a także najsłynniejszego błazna w historii Polski – Stańczyka.

W Zamościu pokazany zostanie również film o Annie Odi i Stanisławie Rachwał, kobietach związanych z obozem Auschwitz-Birkenau oraz o operatorach dokumentujących działania Wojska Polskiego na Zachodzie podczas II wojny światowej: Franciszku Ożdze, Zbigniewie Jaszczu i Kazimierzu Karasiewczu. A na zakończenie festiwalu przewidziano filmowe wspomnienie pandemicznej izolacji w filmie „Tylko dzień i noc”.

Wydarzeniem specjalnym „Spotkań z historią” ma być pokaz filmu „Zamoyscy” z 1991 roku. To dokument zrealizowany przez Jadwigę Nowakowską w ramach cyklu: Rody polskie. Ta pokonkursowa projekcja ma się odbyć w niedzielę (24 sierpnia) o godz. 14.45 do ZAK.

Konkursowe projekcje będą od 22 do 24 sierpnia odbywać się w sali kinowej Zamojskiej Akademii Kultury (ul. Akademicka 8). Bilety w cenie 10 zł na jeden blok filmowy dostępne będą w sprzedaży przed wejściem do sali kinowej, również online na stronie internetowej CKF Stylowy oraz w kasach głównej siedziby kina na ul. Odrodzenia.

Finałowa gala połączona z ogłoszeniem wyników konkursu odbędzie się ostatniego dnia festiwalu (godz. 20) na Rynku Wielkim. Uświetni ją koncert „Największe przeboje ostatnich dekad” w wykonaniu kwartetu Szafa Gra.

Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.