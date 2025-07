Jak w najlepszych ośrodkach medycznych. Nowe zabiegi w szpitalu „papieskim”

Micra AV to najmniejszy stymulator serca na świecie. W lipcu wszczepiono go po raz pierwszy pacjentom w Zamościu. Zabieg został przeprowadzony w oddziale kardiologiczym szpitala im. Papieża Jana Pawła II kierowanym przez dr n. med. Grażynę Prokop-Lewicką.

Operował natomiast zespół, w skład którego weszli: zastępca ordynatora dr n. med. Paweł Stefańczyk i dr n. med. Paweł Dąbrowski wraz z pielęgniarką mgr Jolantą Sobczak. Przebiegiem całości kierował zaśprof. dr hab. Andrzej Głowniak z Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

>>> Pacjent z podejrzeniem cholery w szpitalu w Lublinie <<<

Stymulator Micra AV dzięki swojemu rozmiarowi (jest 10 razy mniejszy od tradycyjnego urządzenia) może być wprowadzany bezpośrednio do prawej komory serca przez cewnik umieszczony w żyle udowej. To metoda znacznie mniej inwazyjna od klasycznej, która wymaga nacięcia chirurgicznego i wprowadzenia na stałe elektrod przez układ żylny. Dla pacjenta oznacza to same korzyści, przede wszystkim mniejsze ryzyko

W lipcu nowoczesny zabieg z Micrą AV przeprowadzono w Zamościu u dwóch pacjentów. Jeden miał wcześniej usunięty układ stymulujący serce, potwierdzoną niedrożność żylną, blok serca. Drugi chory to pacjent dializowany z wytworzoną przetoką tętniczo-żylną. Wszystko odbyło się zgodnie z planem, nie było powikłań i pacjenci zostali w dobrym stanie wypisani ze szpitala.

Jak przekazuje w komunikacie szpital „papieski”, stymulator Micra AV może być zastosowany tylko u niektórych pacjentów wymagających wszczepienia rozrusznika. Dedykowany jest szczególnie chorym z ograniczonym dostępem żylnym, a więc pacjentom z niedrożnością naczyń żylnych czy też chorym dializowanym z wytworzoną przetoką tętniczo-żylną.