Kino ma nowego dyrektora. Wygrał konkurs bezapelacyjnie

Rozstrzygnięty właśnie konkurs został ogłoszony kilka tygodni po tym, jak w kwietniu tego roku zmarł Andrzej Bubeła, wieloletni dyrektor zamojskiego kina, związany z nim od przeszło 30, a jako szef od 1992 roku.

Jego następca wybrany w konkursie to również wieloletni pracownik tej instytucji.

– Pan Tomasz Jagi pracował w kinie jeszcze za czasów, gdy „Stylowy” działał w klubie batalionowym. Zna więc branżę bardzo dobrze. Jego podstawowe wykształcenie to informatyka i ekonometria i na początku zajmował się obsługą systemów informatycznych w kinie, ale przez lata poszerzał swoją wiedzę i wykształcenie o dodatkowe fakultety – mówi Łukasz Gajdecki, członek komisji konkursowej, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość. Dodaje też, że nowy dyrektor przez lata był prawą ręką Andrzeja Bubeły, a kiedy ten był nieobecny zastępował go. Jagi był też przez ostatnich kilka miesięcy pełniącym obowiązki dyrektora.

Konkurs, do którego zgłosiło się siedem osób (jeden z kandydatów nie spełnił wymogów i nie zakwalifikował do etapu rozmów z członkami komisji) wygrał bezapelacyjnie. M – Duża liczba kandydatów bardzo nas ucieszyła, wszyscy zgłoszeni to osoby naprawdę bardzo wartościowe, ale pan Tomasz wygrał jednogłośnie. Nikt inny nie był w stanie dorównać mu choćby branżową wiedzą – podkreśla dyr. Gajdecki.

Umowa zawarta z Tomaszem Jagim na pełnienie obowiązków dyrektora CKF „Stylowy” obowiązuje do 15 września. Kolejna, już z z nowo wybranym dyrektorem zostanie więc zawarta w najbliższym czasie.