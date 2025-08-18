Kolarski wyścig przyjaźni polsko-ukraińskiej. Będą utrudnienia na lokalnych drogach

W zawodach bierze udział 15 ekip kolarskich z Polski, ale również Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i Czech. Rywalizacja rozpoczęła się wczoraj prologiem na dystansie 1800 m rozgrywanym w Zamościu.

Dzisiaj przed kolarzami znacznie dłuższy dystans. Start na pierwszy etap zaplanowano na godz. 10. Zawodnicy przejadą z Zamościa przez Łapiguz (tu wyznaczono miejsce startu ostrego), a dalej przez Skierbieszów, Miączyn, Hrubieszów, Uchanie, Wojsławice, Majdan Skierbieszowski, Dębowiec. Na metę w Zamościu powinni oni dojechać około godziny 13.

Zmotoryzowani powinni wziąć to pod uwagę i na wskazanym odcinku zachować ostrożność.

Na wtorkowe przedpołudnie zaplanowano etap jazdy indywidualnej na czas. Zawodnicy pokonają liczący ponad 18,6 kilometra odcinek przez Rachodoszcze. Start i meta przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.

Co ważne, w trakcie przejazdu nastąpi całkowita blokada drogi. Te utrudnienia potrwają od godz. 9.30 do 12.30.

Natomiast po południu (15– 17.40) kolarze wyruszą na trasę trzeciego etapu. Mają przejechać ponad 121 km z Kalinowic przez Rachodoszcze, Tyszowce, Miączyn do Zamościa, gdzie meta znajdować się przy hotelu „Jubilat”.

Natomiast czwarty, ostatni etap wyścigu odbędzie się w środę. Trasa z Zamościa przez Kalinowice, Białowolę, Krasnobród, Józefów, Lipsko, Żdanów liczyć będzie przeszło 136 km. Start o godzinie 10. Przyjazd na metę i uroczyste podsumowanie wyścigu nastąpi około godziny 13.

Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie.