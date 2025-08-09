Kolarski wyścig sparaliżuje miasto. Zamknięte ulice i parkingi, objazdy autobusów. To potrwa cały dzień

Uczestniczki Tour de Pologne Women będą we wtorek, 12 sierpnia zarówno startować, jak i finiszować w Zamościu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa im, ale również mieszkańcom miasta trzeba było wprowadzić szreg zmian w organizacji ruchu.

I choć start nastąpi w południe, to utrudnień należy się spodziewać już od wczesnego rana.

Ulice wyłączone z ruchu

Od godz. 6 aż do 18.30 w ogóle nie będzie można jeździć ulicą Lubelską od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego. Zamknięta zostanie również ulica Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Woj. Polskiego do skrzyżowania z ul. Kilińskiego.

Samochody nie będą mogły wjeźdżać również na ulice: Grodzką, Łukasińskiego, Partyzantów, Peowiaków, Wyszyńskiego, Gminną, Partyzantów, Orląt Lwowskich oraz Lipska. W tym przypadku pełne zamknięcie ruchu na trasie zaplanowano w godz. 12-13.15.

Znaczące ograniczenia w ruchu kołowym mają też występować w obrębie RYnku Wielkiego (tutaj na godz. 12.50 zaplanowano start). Dlatego ulice Grodzka i Bazyliańska (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego), ul. Staszica, ul. Moranda zostaną zamnknięte w godz. 5.30-16, a ulica Pereca (od skrzyżowania z ul. Kolegiacką) w godz. 5.30 – 13.15. Ponadto na płytę Rynku Wielkiego meleksy nie będą mogły wjeżdżać między godz. 5.30 a 16.

Ruch zostanie również wstrzymany na ul. Lubelskiej (od ul. Małej) i (skrzyżowanie z ul. Kilińskiego) w godz. 6.30-18. W tych samych godzinach nie będzie możliwości przejazdu ul. Wojska Polskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Sowińskiego), bo tam ma się znajdować parking dla autobusów.

Przy ul. Koszary zaplanowano parking dla ekipy technicznej Lang Team, będzie więc ona wyłączona w godz. 6-18.30. W tym samym czasie przejechać nie da się ulicą Okrzei, bo tam z kolei ma być parking dla wozów transmisyjnych.

Zamknięte parkingi

W związku z Tour de Pologne Women wyłączone z użytkowania zostaną również parkingi. I to nie tylko we wtorek, ale już od godz. 18 w poniedziałek 11 sierpnia. Tak ma to wyglądać: • Rynek Solny – do godz. 13:15 • Przy Banku Pekao ul. Grodzka – do godz. 16:00 • Przy ul. Partyzantów (dawne PZU) – do godz. 13:15 • Przy ul. Gminnej (parking w jezdni) – do godz. 13:15 ul. Piłsudskiego: • przy sklepie Żabka (skrzyżowanie z ul. Okrzei) • wzdłuż bloków ul. Piłsudskiego nr 31 do nr 35 ul. Okrzei • przy (przy skwerze) ul. Kamienna – zakaz parkowania wzdłuż jezdni od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do bloku nr 13

Autobusy na objazdach Tak wiele zmian w organizacji ruchu wymusi również zmiany w kursowaniu miejskich autobusów. Liniom nr 3, 18 i 54 wyznaczono trasę objazdu przez ul. Aleje 1 Maja, Dzieci Zamojszczyzny i Sadową w obu kierunkach.

Dla autobusów linii nr 1, 4, 10, 14, 17, 31, 47 i 49 trasę wyznaczono ulicami: Powiatowa, Namysłowskiego, Kilińskiego i Przemysłową do Peowiaków w obu kierunkach.