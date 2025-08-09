Kolarski wyścig sparaliżuje miasto. Zamknięte ulice i parkingi, objazdy autobusów. To potrwa cały dzień

Tour de Pologne to największa kolarska impreza w Polsce. Fakt, że w tym roku zawita do Zamościa to szansa na dużą promocję dla miasta. Ale mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że czekają ich utrudnienia. Naprawdę uciążliwe i trwające właściwie od świtu do zmierzchu.
Uczestniczki Tour de Pologne Women będą we wtorek, 12 sierpnia zarówno startować, jak i finiszować w Zamościu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa im, ale również mieszkańcom miasta trzeba było wprowadzić szreg zmian w organizacji ruchu.
I choć start nastąpi w południe, to utrudnień należy się spodziewać już od wczesnego rana.
Ulice wyłączone z ruchu
Od godz. 6 aż do 18.30 w ogóle nie będzie można jeździć ulicą Lubelską od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego. Zamknięta zostanie również ulica Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Woj. Polskiego do skrzyżowania z ul. Kilińskiego.
Samochody nie będą mogły wjeźdżać również na ulice: Grodzką, Łukasińskiego, Partyzantów, Peowiaków, Wyszyńskiego, Gminną, Partyzantów, Orląt Lwowskich oraz Lipska. W tym przypadku pełne zamknięcie ruchu na trasie zaplanowano w godz. 12-13.15.
Znaczące ograniczenia w ruchu kołowym mają też występować w obrębie RYnku Wielkiego (tutaj na godz. 12.50 zaplanowano start). Dlatego ulice Grodzka i Bazyliańska (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego), ul. Staszica, ul. Moranda zostaną zamnknięte w godz. 5.30-16, a ulica Pereca (od skrzyżowania z ul. Kolegiacką) w godz. 5.30 – 13.15. Ponadto na płytę Rynku Wielkiego meleksy nie będą mogły wjeżdżać między godz. 5.30 a 16.
Ruch zostanie również wstrzymany na ul. Lubelskiej (od ul. Małej) i (skrzyżowanie z ul. Kilińskiego) w godz. 6.30-18. W tych samych godzinach nie będzie możliwości przejazdu ul. Wojska Polskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Sowińskiego), bo tam ma się znajdować parking dla autobusów.
Przy ul. Koszary zaplanowano parking dla ekipy technicznej Lang Team, będzie więc ona wyłączona w godz. 6-18.30. W tym samym czasie przejechać nie da się ulicą Okrzei, bo tam z kolei ma być parking dla wozów transmisyjnych.
Zamknięte parkingi
Autobusy na objazdach
Jak pojedzie Tour de Pologne Women?
Po starcie z Rynku Wielkiego (godz. 12.50) uczestniczki przejadą ulicami: Grodzką, Łukasińskiego, Partyzantów, Peowiaków, Wyszyńskiego, Gminną, Partyzantów, Orląt Lwowskich oraz Lipską, gdzie odbędzie się start ostry.
Wrócić do miasta powinny po godz. 15 przejeżdżając w granicach Zamościa ulicami Szczebrzeską, Dzieci Zamojszczyzny, Al. 1 Maja, Lubelską oraz Piłsudskiego. Tutaj, w okolicy skrzyżowania z ul. Okrzei znajdować będzie się meta.
"Prosimy o stosowanie się do zaleceń policji, straży pożarnej i służb porządkowych. Prosimy o nieprzekraczanie wyznaczonych stref dla publiczności wzdłuż trasy przejazdu. Przy planowaniu aktywności we wtorek, 12 sierpnia prosimy o wzięcie pod uwagę ograniczonych możliwości przemieszczania się autem. Zalecamy ekologiczne środki lokomocji" - czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Miasta Zamość.