Kolarski wyścig sparaliżuje miasto. Zamknięte ulice i parkingi, objazdy autobusów. To potrwa cały dzień

Tour de Pologne był w Zamościu kilka lat temu. Wtedy przez miasto przejeżdżali mężczyźni. Tym razem tutaj startować i finiszować będą kobiety
Tour de Pologne był w Zamościu kilka lat temu. Wtedy przez miasto przejeżdżali mężczyźni. Tym razem tutaj startować i finiszować będą kobiety (fot. A. Szewc/Archiwum)

Tour de Pologne to największa kolarska impreza w Polsce. Fakt, że w tym roku zawita do Zamościa to szansa na dużą promocję dla miasta. Ale mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że czekają ich utrudnienia. Naprawdę uciążliwe i trwające właściwie od świtu do zmierzchu.

Uczestniczki Tour de Pologne Women będą we wtorek, 12 sierpnia zarówno startować, jak i finiszować w Zamościu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa im, ale również mieszkańcom miasta trzeba było wprowadzić szreg zmian w organizacji ruchu.

I choć start nastąpi w południe, to utrudnień należy się spodziewać już od wczesnego rana.

Ulice wyłączone z ruchu

Od godz. 6 aż do 18.30 w ogóle nie będzie można jeździć ulicą Lubelską od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego. Zamknięta zostanie również ulica Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Woj. Polskiego do skrzyżowania z ul. Kilińskiego.

Samochody nie będą mogły wjeźdżać również na ulice: Grodzką, Łukasińskiego, Partyzantów, Peowiaków, Wyszyńskiego, Gminną, Partyzantów, Orląt Lwowskich oraz Lipska. W tym przypadku pełne zamknięcie ruchu na trasie zaplanowano w godz. 12-13.15.

Znaczące ograniczenia w ruchu kołowym mają też występować w obrębie RYnku Wielkiego (tutaj na godz. 12.50 zaplanowano start). Dlatego ulice Grodzka i Bazyliańska (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego), ul. Staszica, ul. Moranda zostaną zamnknięte w godz. 5.30-16, a ulica Pereca (od skrzyżowania z ul. Kolegiacką) w godz. 5.30 – 13.15. Ponadto na płytę Rynku Wielkiego meleksy nie będą mogły wjeżdżać między godz. 5.30 a 16.

Ruch zostanie również wstrzymany na ul. Lubelskiej (od ul. Małej) i (skrzyżowanie z ul. Kilińskiego) w godz. 6.30-18. W tych samych godzinach nie będzie możliwości przejazdu ul. Wojska Polskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Sowińskiego), bo tam ma się znajdować parking dla autobusów.

Przy ul. Koszary zaplanowano parking dla ekipy technicznej Lang Team, będzie więc ona wyłączona w godz. 6-18.30. W tym samym czasie przejechać nie da się ulicą Okrzei, bo tam z kolei ma być parking dla wozów transmisyjnych. 

Zamknięte parkingi

W związku z Tour de Pologne Women wyłączone z użytkowania zostaną również parkingi. I to nie tylko we wtorek, ale już od godz. 18 w poniedziałek 11 sierpnia.
Tak ma to wyglądać:
• Rynek Solny – do godz. 13:15
• Przy Banku Pekao ul. Grodzka – do godz. 16:00
• Przy ul. Partyzantów (dawne PZU) – do godz. 13:15
• Przy ul. Gminnej (parking w jezdni) – do godz. 13:15
ul. Piłsudskiego:
• przy sklepie Żabka (skrzyżowanie z ul. Okrzei)
• wzdłuż bloków ul. Piłsudskiego nr 31 do nr 35
ul. Okrzei
• przy (przy skwerze) ul. Kamienna – zakaz parkowania wzdłuż jezdni od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do bloku nr 13
 

Autobusy na objazdach

Tak wiele zmian w organizacji ruchu wymusi również zmiany w kursowaniu miejskich autobusów. Liniom nr 3, 18 i 54 wyznaczono trasę objazdu przez ul. Aleje 1 Maja, Dzieci Zamojszczyzny i Sadową w obu kierunkach.
 
Dla autobusów linii nr 1, 4, 10, 14, 17, 31, 47 i 49 trasę wyznaczono ulicami: Powiatowa, Namysłowskiego, Kilińskiego i Przemysłową do Peowiaków w obu kierunkach.
 
Autobus linii nr 56 wykona przejazd w obu kierunkach przez ul. Sadową z pominięciem ulic Piłsudskiego i Okrzei.

 

Jak pojedzie Tour de Pologne Women?

Po starcie z Rynku Wielkiego (godz. 12.50) uczestniczki przejadą ulicami: Grodzką, Łukasińskiego, Partyzantów, Peowiaków, Wyszyńskiego, Gminną, Partyzantów, Orląt Lwowskich oraz Lipską, gdzie odbędzie się start ostry.

Wrócić do miasta powinny po godz. 15 przejeżdżając w granicach Zamościa ulicami Szczebrzeską, Dzieci Zamojszczyzny, Al. 1 Maja, Lubelską oraz Piłsudskiego. Tutaj, w okolicy skrzyżowania z ul. Okrzei znajdować będzie się meta.

"Prosimy o stosowanie się do zaleceń policji, straży pożarnej i służb porządkowych. Prosimy o nieprzekraczanie wyznaczonych stref dla publiczności wzdłuż trasy przejazdu. Przy planowaniu aktywności we wtorek, 12 sierpnia prosimy o wzięcie pod uwagę ograniczonych możliwości przemieszczania się autem. Zalecamy ekologiczne środki lokomocji" - czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Miasta Zamość.

 

