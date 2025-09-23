Kolejne pieniądze z KPO dla zamojskiego szpitala. Teraz na cyfryzację

O finansowanej dzięki wsparciu z KPO inwestycji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. papieża Jana Pawła II w Zamościu pisaliśmy niedawno. Przypomnijmy, że placówka otrzymała z tego źródła ponad 42 mln zł, by zrealizować projekt „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej”.

Teraz okazuje się, że szpital na ul. Legionów otrzyma jeszcze prawie 12 mln zł na przedsięwzięcie "Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej". Całość projektu opiewa na ponad 14 mln zł.

"Dzięki inwestycji wdrożymy nowoczesne rozwiązania cyfrowe, które sprawią, że korzystanie z usług szpitala będzie szybsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne pacjentom" - zapewnia dyrekcja szpitala.

Projekt zakłada integrację i rozwój systemów informatycznych, wprowadzenie cyfrowej dokumentacji medycznej, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji i dostęp do centralnego repozytorium danych medycznych.

Warto dodać, że na cyfryzację pieniądze z KPO otrzymał również Zamojski Szpital Niepubliczny, o czym pisaliśmy w zeszłym tygodniu. W tym przypadku dotacja wynosi ponad 5,8 mln zł, a całość ma pochłonąć ok. 6,9 mln zł.

W obu przypadkach inwestycje powinny być zrealizowane do połowy przyszłego roku.