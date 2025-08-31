Onkologia się rozrasta. Szpital inwestuje dzięki milionom z KPO

O kilkuset milionach złotych, jakie z KPO miały trafić na Lubelszczyznę pisaliśmy już na początku tego roku, gdy w ministerstwo zdrowia ogłosiło wyniki naboru. Między placówki medyczne w naszym województwie rozdysponowano ogromne pieniądze - łącznie ponad 300 mln zł.

Jednym z beneficjentów jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Prace związane z inwestycją już trwają. Na projekt „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej” placówka otrzymała ponad 42 mln zł. To ogromna część całości kosztów przewidzianych na prawie 49 mln.

W ramach zadania oddział onkologiczny szpitala "papieskiego" zwiększy liczbę łóżek dla pacjentów. Teraz są 33, a ma ich być 57. Ponadto szpital kupi nowoczesny sprzęt dla oddziału onkologicznego, ale również na blok operacyjny, a także urologię i radiologię. Zaplanowano również modernizację pracowni leków cytostatycznych oraz zakup robota chirurgicznego i modernizację bloku operacyjnego, dzięki czemu możliwe stanie się wdrożenie innowacyjnych, małoinwazyjnych metody leczenia w onkologii urologicznej, kolorektalnej i ginekologicznej.

"Rozpoczęte prace to pierwszy krok do stworzenia jeszcze lepszych warunków leczenia i opieki nad pacjentami onkologicznymi" - zapowiada dyrekcja szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Dodajmy, że w ramach tego samego naboru unijne miliony na onkologię popłyną do jeszcze innych lubelskich szpitali, m.in. w Lublinie, Puławach i Białej Podlaskiej. Prawie 48 mln zł dostanie także Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu. Pieniądze będą przeznaczone na modernizację Zakładu Radioterapii polegająca na wymianie 2 akceleratorów wysokoenergetycznych wraz z linią terapeutyczną oraz tomografu komputerowego.

Warto dodać, że również z KPO sfinansowane zostaną w naszym regionie sfinansowane inwestycje w opiekę długoterminową i geriatryczną. W tym przypadku skorzysta drugi zamojski szpital, tzw. stary. Ta placówka ma ponad 9 mln zł na modernizację zakładu opiekuńczo-leczniczego i rozszerzenie zakresu świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.