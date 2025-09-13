Koń, jaki jest, każdy widzi. Ale warto poznać go lepiej

Impreza odbędzie się na placu wystawowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odbywa się już kolejn raz z inicjatywy Terenowego Koła Hodowców Koni w Zamościu, przy współudziale m.in. Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich

– Nazwa „Święto Konia”, pomimo, swojej krótkiej nazwy, niesie ze sobą bardzo wiele możliwości pokazania piękna tych zwierząt w różnych aspektach zaczynając od młodzieży hodowlanej poprzez sport w różnych dyscyplinach - skoki przez przeszkody, zawody zaprzęgowe i zawody kawaleryjskie – zachęca do udziału Daniel Bergiel, jeden z organizatorów.

W Sitnie warto pojawić się w sobotę już rano, bo wszystko wystartuje o godz. 9. Na początek zaplanowano otwarte czworoboki w ujeżdżeniu. Później (godz. 13) otwarte parkury w czterech wysokościach.

Na niedzielę (godz. 11) zaplanowano zawody zaprzęgowe jednokonne, a później (godz. 12.30) parokonne. O godz. 13.30 rozpocznie się natomiast pokaz kadryla w wykonaniu Damskiej Sekcji Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich, zaś o 14 kwalifikacje do Mistrzostw Polski we Władaniu Bronia Konno.

– Podczas trwania Święta Konia, będą zbierane pieniądze na Kilometry Dobra PSONI Koło w Zamościu. Odbędzie się kiermasz ciast i wypieków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sitno, Dziennego Domu Senior+ w Stanisławce, grochówka z KGW i OSP Stabrów oraz gulasz z dziczyzny przygotowany przez Koło Myśliwskie nr 58 z Zamościa – wylicza atrakcje Daniel Bargiel.

Dodaje, że Święto Konia w Sitnie z roku na rok, cieszy się co raz większym uznaniem wśród hodowców, jeźdźców, a przede wszystkim sympatyków i miłośników tych zwierząt. Wśród uczestników są zaś nie tylko mieszkańcy województwa lubelskiego, co sprawia, że impreza ma już rangę ogólnopolską.

Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych V Święta Konia.