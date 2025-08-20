Lubelskie: Sinice znów zakwitły. Nie ma kąpieli

Sinice znowu zakwitły. Sanepid zamknął kąpielisko w Kulikowie (gm. Sułów) położone nad zalewem w Nieliszu.
Służby sanitarne we wtorek przeprowadził badania wody. „W kąpielisku stwierdzono wyraźne zmętnienie i zmianę barwy na zieloną. Zmiany występują również na zbiorniku poza wyznaczoną strefą do kąpieli. W związku z powyższym została wydana decyzja o zakazie kąpieli” – czytamy w komunikacie zamojskiego sanepidu. Akwen zamknięty aż do odwołania.
To już kolejny zakwit sinic na tym kąpielisku w tym sezonie.
Wciąż też zamknięte jest kąpielisko nad jeziorem Sumin w powiecie włodawskim. Wszystko przez wykryte w wodzie bakterie E. coli.
- Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że u osób, które napiły się wody z zakwitem lub pływały w kożuchach sinic, mogą pojawić się następujące dolegliwości:
wysypka na skórze,
swędzenie i łzawienie oczu,
wymioty,
biegunka,
gorączka,
bóle mięśni i stawów
Gdzie schłodzić się tego lata? Najlepsze kąpieliska w województwie lubelskim
Upał daje się we znaki? Wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby znaleźć miejsce do pływania, opalania się i odpoczynku. W województwie lubelskim działa kilkadziesiąt kąpielisk – od urokliwych zalewów po większe ośrodki z gastronomią i parkingiem. Oto pełna lista miejsc, gdzie woda jest przebadana, a kąpiel bezpieczna.