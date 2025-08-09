Na kółkach, więc na okrągło. Motoryzacyjna impreza w Zamościu

Kiedy to wszystko? Niebawem. W sobotę, 16 sierpnia. Najwięcej dziać się będzie po południu na Rynku Wielkim, ale warto zajrzeć tam już rano, bo od godz. 9 pokaz samochodów offroadowych przygotuje Drzewiasty 4x4.

Z kolei na Rynku Solnym dzień wcześniej zaparkują sportowe auta i stąd ruszyć będzie można również w sobotę przez cały dzień na przejażdżkę lamborgini, McLarenem, BMW, ferrari, czy mercedesem. Z lotów śmigłowcem skorzystać będzie można od sobotniego południa na Plantach.

Dla najmłodszych na Rynku Wodnym organizatorzy przygotowali strefę FUN, będzie też symulator

wyścigów czy mobilny plac budowy RC. Z kolei spod ratusza o godz. 13 wystartuje rowerowy „Terenowy rajd dookoła Zamościa”.

Oficjalne otwarcie imprezy, z udziałem prezydenta miasta, ma nastąpić o godz. 15 na Rynku Wielkim. Całość wydarzenia poprowadzi popularny prezenter i konferansjer Irek Bieleninik. W programie tej części m.in. pokazy Zamojskiej Grupy Motocyklowej oraz wyjątkowo widowiskowe, kaskaderskie w wykonaniu „latających na motocyklach” członków Freestyle Family.

A wieczorem (godz. 20.30) przyjdzie czas na muzyczny akcent, czyli koncert gwiazdy – zespołu Afromental.

Organizatorzy „Zamość na okrągło” to Miasto Zamość, Ośrodek Sportu i rekreacji oraz Zamojski Dom Kultury.