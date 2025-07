Na ludową nutę. Festyn otwarty dla wszystkich

Niedzielny festyn to część trwającego już projektu Pieśni Zakłodzkie, dlatego jego oś stanowić mają lokalnie piosenki z dawnych lat.

„Podczas festynu powrócimy wspomnieniami do dawnych czasów, gdy na weselach grały orkiestry dęte i kapele skrzypcowe, a wszyscy znali przyśpiewki, pieśni i piosenki, śpiewając je wspólnie przy każdej możliwej okazji” - zapowiadają organizatorzy.

Impreza ma zacząć się o godz. 14 na placu przy remizie OSP w Zakłodziu. Na początek występować będą miejscowe zespoły, dzieci z Ogniska Muzyki Tradycyjnej w Żurawiu, a także goście z innych miejscowości.

W drugiej część rozbrzmiewać ma muzyka do tańca. Zagrają: Kapela z Borówka, Orkiestra Dęta Zaburze, Kapela Butrynów, Kapela Turobińska i Kapela Fajerka.

Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, lokalnych przysmaków i niespodzianek.

„Podczas festynu opowiemy także o naszym wydawnictwie – śpiewniku z dawnymi pieśniami z Zakłodzia i najbliższych okolic. Zebraliśmy melodie i teksty znajdujące się w archiwach i pamięci mieszkańców, by stworzyć podręczną książeczkę, która będzie służyła przy wspólnych spotkaniach, świętach i wielu innych okazjach. To nasz sposób, by utrwalić ulotną część naszej kultury” - zachęcają członkowie Stowarzyszenia Przyjazna Wieś.

Przypominają również o serii spotkań śpiewaczych. Kilka już się odbyło. Będą kolejne. Zajęcia odbywają się we wtorki od 29 lipca do 19 sierpnia w godzinach 19-21. Są otwarte dla wszystkich.

Działania Stowarzyszenia są finansowane m.in. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a partnerzy lokalni to: OSP Zakłodzie, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy oraz gmina Radecznica.