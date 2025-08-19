Najpiękniejsze z pięknych. Oto zdjęcia nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie

"Jury z satysfakcją stwierdza wysoki poziom nadesłanych prac, gratuluje laureatom i uczestnikom przeglądu" - napisano w komunikacie z protokołem prac komisji konkursowej.

Zasiedli w niej znani i uznani w Zamościu fotograficy: Stanisław Orłowski (jako przewodniczący), członek Honorowy Fotoklubu RP, Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Henryk Szkutnik – członek ZPAF, a także Mirosław Chmiel, komisarz XI ZPF, artysta Fotoklubu RP.

Nie mieli łatwego zadania, bo na tegoroczny przegląd 426 autorów nadesłało aż 1317 zdjęć. Spośród nich do konkursu zakwalifikowano 1112 fotografii wykonanych przez 362 artystów.

Nagrody do rozdania były trzy. Tę główną -Złoty medal Fotoklubu RP otrzymała Elżbieta Rogaczewska-Czępińska z Wilgi za pracę „Na stawach dzieje się”. Druga nagroda przyznana została Mariuszowi Lewandowskiemu z Brwinowa, który sfotografował „Las z bajki”. Trzecie miejsce przypadło natomiast Krzysztofowi Donajowi z Poznania za „Magiczną Krainę”.

Jurorzy wyróżnili też dwójkę autorów: Ewy Marszalec z Zamościa za „Chatę” oraz Karola Jańczuka z Tomaszowa Lubelskiego za „Czekając na zmartwychwstanie”.

Te zdjęcia, a także ponad 60 innych zakwalifikowano do pokonkursowej wystawy. Zostanie otwarta w przyszłym miesiącu (18 września, godz. 17) w Zamojskiej Akademii Kultury. Wówczas również nastąpi wręczenie medali i nagród.

Patronat honorowy nad przeglądem objął prezydent Zamościa. redakcja Dziennika Wschodniego jest natomiast jednym z patronów medialnych wydarzenia.