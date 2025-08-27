Nie ma pływania. Basen zamknięty na ponad dwa tygodnie

Ta sytuacja powtarza się od lat. Co roku, na przełomie sierpnia i września, przez mniej więcej dwa tygodnie zamojski basen jest zamykany. Dlatego stali bywalcy są już na to przygotowani.

Przerwa w korzystaniu z obiektu jest niezbęda, by na nowy rok szkolny przygotować go pod względem technicznym. Gdy pływalnia jest zamknięta, ekipy techniczne przeprowadzają wszelkie niezbędne konserwacje i naprawy. Wymieniana jest wówczas również woda w niecce.

Zamojski basen nie należy do najnowszych w regionie. Został otwarty w 2000 roku, a więc już ćwierć wieku temu. Wcześniej, bo w 1988 roku oddana pływalnia w Biłgoraju.

Zamojski obiekt przechodził był w ostatnich latach lekko odnowiony. W 2022 roku przeprowadzono tutaj termomodernizację. Inwestycja ta została zrealizowana przez zamojski Zakład Remontowo-Konserwacyjny sp. z o.o. w ramach większego zadania obejmującego podobne prace również na obiektach OSiR przy ul. Królowej Jadwigi. Całość kosztowała blisko 25 mln zł, z czego ok. 90 proc. to pieniadze z Polskiego Ładu. Prace prowadzone na basenie pochłonęły ponad 4,6 mln zł.