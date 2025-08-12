Nie żyje Jarosław Martyn. Przepracował na uczelni kilkanaście lat

We wtorek, 12 sierpnia w wieku 53 lat zmarł mgr Jarosław Martyn. To wieloletni pracownik uczelni, nauczyciel akademicki z Zamościa. O jego śmierci Akademia Zamojska poinformowała przed południem.
Jarosław Martyn pracował w zamojskiej uczelni przez 12 lat, od 2008 do 2020 roku. Najpierw w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu, potem w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
W tym czasie zajmował się głównie realizacją projektów, których celem był rozwój uczelni. Było to jeszcze zanim w 2021 roku została ona przekształcona w Akademię Zamojską.
Martyn był m.in. kierownikiem projektu „Adaptacja i wyposażenie laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu”.
Pracował również przy realizacji innych przedsięwzięć projektowyc, a w latach 2007-2018 był nauczycielem akademickim. Ponadto w trakcie swojej pracy pełnił stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.
Rektor Akademii amojskiej i cała społeczność akademicka informując o Jego śmierci przekazali rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.