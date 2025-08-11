Nowe huśtawki, domki, tunele. Plac zabaw przy żłobku ma się zmienić

Na to zadanie samorząd, podobnie jak kilkadziesiąt innych w województwie lubelskim otrzymał sporą dotację z rządowego programu „Aktywne place zabaw”. W całym regionie do rozdysponowania było około 9 mln zł, Zamość otrzymał ponad 232 tys. zł.

Przetarg na zmodernizowanie i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim został ogłoszony jakiś czas temu. W ubiegłym tygodniu minął termin składania ofert. Wpłynęły trzy, ale tylko jedna zmieściła się w kwocie, jaką miasto zamierzało wydać na ten cel. A to dokładnie 205.822,94 zł brutto.

Najtańszą propozycję opiewającą na 178.805,25 zł złożyła firma BDB Sp. z o.o. z Jarosławia. Nowa Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi za to samo zlecenie chciała ponad 218 tys. zł, a GRUPA MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Inowrocławia przeszło 236 tys. zł.

Póki co, najkorzystniejsze oferty jeszcze nie wybrano.

A jak ma się zmienić plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu? W ogłoszeniu o przetargu wymienionio długą listę urządzeń, jakie miałyby zostać tutaj dostarczone.

To np. domki, zestawy z tunelami, hustawka wahadłowa, kącik kuchenny, tablice manipulacyjne np. z zegarem, liczydłem, labiryntem. W planach są też nowe bujaki w kształcie aut i koparki i ścieżka sensoryczna.

Wykonawca ma poza tym dokonać nasadzeń roślin, rozebrać stare i postawić nowe ogrodzenie, a także wykonać trawniki.

Na wykonanie wszystkiego firma wybrana w przetargu będzie miała trzy miesiące.