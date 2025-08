Nowy dyrektor RPN. Pracuje tutaj już ponad 30 lat

O zmianach kadrowych w RPN pisaliśmy w grudniu zeszłego roku, gdy decyzją ministra klimatu i środowiska ze stanowiska dyrektora odwołany został Andrzej Wojtyło. Pełnienie obowiązków powierzono wówczas Tadeuszowi Grabowskiemu, wieloletniemu zastępny dyrektora. Miał zarządzać pracą parku do czasu rozstrzygnięcia konkursu. To już nastąpiło.

– Od 1 sierpnia, decyzją pani minister zostałem powołany na stanowisko dyrektora – mówi w rozmowie z nami Tadeusz Grabowski. Z RPN jest związany od 32 lat. Zaczynał tu pracę jako przewodnik, później był kierownikiem i głównym specjalistą ds. udostępniania RPN, a od 2015 wicedyrektorem ds. infrastruktury, edukacji i turystyki i następnie ds. społecznych funkcji i monitoringu.

Zna więc park i przyrodę Roztocza „od podszewki”. Jakie wyzwania widzi przed RPN obejmując w nim najważniejsze stanowisko? Jest ich wiele.

– To na pewno kwestia funkcjonowania ekosystemów w dobie zmian klimatu. Musimy bacznie obserwować, w jakich kierunkach to idzie – odpowiada dyrektor Grabowski. Wspomina również o innych istotnych kwestiach, jak. np. wyznaczeniu lasów bukowych UNESCO, opracowanie koncepcji funkcjonowania RPN w ramach programu „Drogi rowerowe województwa lubelskiego”. – Stoimy przed olbrzymim wyzwaniem w ramach projektu „Nowe horyzonty edukacji”. Myślimy również o poszerzeniu parku, do czego niezbędna będzie ścisła współpraca z samorządami – dodaje nowy dyrektor.

Przypomnijmy, że Tadeusz Grabowski pochodzi z Józefowa. Jest z wykształcenia geografem po lubelskim UMCS. Podyplomowo studiował turystykę transgraniczną w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz ochronę przyrody na Uniwersytecie Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W tym roku uzyskał tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Pracę w RPN rozpoczął w 1993 r. Prowadził przez wszystkie te lata szeroką działalność informacyjno-promocyjno-edukacyjną oraz naukową dotyczącą Roztocza. Współuczestniczył w tworzeniu Planu Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Jest autorem i współautorem ponad 60 opracowań o charakterze naukowym np. artykułów

i trzech monografii dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza oraz jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest współautorem ponad 30 opracowań popularno-naukowych w tym map i przewodników, które ukazują Roztocze jako region pogranicza państw, regionów i kultur.

Współpracuje z Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie i Uniwersytetem Leśno-Technicznym we Lwowie oraz UMCS i UP w Lublinie w zakresie realizacji różnych programów dotyczących przyrody i kultury Parku i Roztocza.

Zwieńczeniem wieloletnich działań było wpisanie w 2019 Roztocza na listę UNESCO jako krajowego Rezerwat Biosfery Roztocze i Transgranicznego Rezerwat Biosfery Roztocze. W projekcie tym Tadeusz Grabowski pełnił rolę koordynatora polsko-ukraińskich starań, mających na celu utworzenie rezerwatu biosfery.

Uczestniczył dotychczas w realizacji ok. 30 projektów finansowanych z funduszy krajowych

i UE dotyczących ochrony przyrody RPN oraz jego udostępniania dla nauki i edukacji.

Od lat działa w stowarzyszeniu Józefowska Kawaleria Rowerowa, z którą zorganizował ponad 100 imprez rowerowych. Jest inicjatorem powstania Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej oraz współautorem i autorem informatorów, map i przewodników, aplikacji dotyczących turystyki rowerowej na Roztoczu.