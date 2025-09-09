Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

(fot. zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com)

W zeszłą środę market tej sieci otwarto w Radzyniu Podlaskim, w najbliższą (10 września) niemiecka sieć uruchomi swój sklep w Zamościu. To będzie już 16. placówka z szyldem Aldi w województwie lubelskim i 382. w skali całego kraju.

Drzwi nowego marketu zbudowanego przy ul. legionów 2 otworzą się dla klientów punktualnie o godz. 6. Na ten moment, jak zapewnia sieć, przygotowano specjalne promocje na produkty marki własnej. Zaplanowano również degustacje serów, wędlin czy słodyczy dostępnych tylko w Aldi.

– Nie tylko rozwijamy się w tych lokalizacjach, gdzie szyld ALDI jest już dobrze znany, zaznaczamy naszą obecność również w całkowicie nowych miejscowościach. Dzięki temu już wkrótce przekroczymy liczbę 400 sklepów w całej Polsce. Zaledwie tydzień temu mieliśmy przyjemność ogłosić nasz debiut w Radzyniu Podlaskim w województwie lubelskim, teraz do tej listy dołącza również Zamość. Wierzymy, że nasz najnowszy sklep spotka się z pozytywnym odbiorem, a klienci szybko przekonają się, że ALDI to doskonałe miejsce na codzienne zakupy, w którym wysoka jakość produktów łączy się z atrakcyjną ceną – mówi Rafał Tomaszewski, Kierownik Sprzedaży ALDI Polska.

Zamojski market ma powierzchnię ok. 1500 metrów kwadratowych. Został przygotowany zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów, jak krajalnicę do chleba czy małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Na odwiedzających czeka parking.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 20.

Przypomnijmy, że swego czasu był też plan, na budowę marketu tej sieci również w innej lokalizacji w Zamościu. Do tego jednak potrzebna była zmiana planu zagospodarowania. Radni nie dali na to zgody. Odmowę argumentowali dbałością o interesy lokalnych przedsiębiorców.

(fot. Materiał nadesłany)
„Nie dobijajmy lokalnych przedsiębiorców”. Kolejny market w mieście nie powstanie

„Nie dobijajmy lokalnych przedsiębiorców”. Kolejny market w mieście nie powstanie

Nie ma zgody radnych Zamościa na budowę kolejnego dużego sklepu w Zamościu. Nie zgadzając się na zmiany w planie zagospodarowania, powstrzymali taką inwestycję.
Premier Donald Tusk

Tusk: Zamkniemy granice z Białorusią. Przez ćwiczenia Zapad

Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Sprzęt był wart kilka tysięcy złotych. Na dodatek na karcie pamięci zapisane były ważne i potrzebne nastolatce zdjęcia. Wszystko przepadło. Mieszkanka Lublina zwróciła się o pomoc do naszej redakcji, nagłośnienie sprawy. Liczy, że to pomoże.
Obywatele Mołdawii przewozili pięcioro Etiopczyków, którzy nielegalnie przedostali się na teren Polski/Zostali zatrzymani dzięki współpracy policjantów z Wrocławia i z województwa lubelskiego.
Sprzęt był wart kilka tysięcy złotych. Na dodatek na karcie pamięci zapisane były ważne i potrzebne nastolatce zdjęcia. Wszystko przepadło. Mieszkanka Lublina zwróciła się o pomoc do naszej redakcji, nagłośnienie sprawy. Liczy, że to pomoże.
Ratowników nad zalewem nie było. Na pomoc dziecku ruszył strażak

Było ciepło i słonecznie. Dlatego w weekend nad zalewem miejskim w Zamościu nie brakowało plażowiczów. Kiedy wiatr zniósł dziewczynkę na dmuchańcu na głęboką wodę, na pomoc dziecku ruszył strażak.
