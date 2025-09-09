Nowy supermarket w mieście. Na otwarcie specjalne promocje

Drzwi nowego marketu zbudowanego przy ul. legionów 2 otworzą się dla klientów punktualnie o godz. 6. Na ten moment, jak zapewnia sieć, przygotowano specjalne promocje na produkty marki własnej. Zaplanowano również degustacje serów, wędlin czy słodyczy dostępnych tylko w Aldi.

– Nie tylko rozwijamy się w tych lokalizacjach, gdzie szyld ALDI jest już dobrze znany, zaznaczamy naszą obecność również w całkowicie nowych miejscowościach. Dzięki temu już wkrótce przekroczymy liczbę 400 sklepów w całej Polsce. Zaledwie tydzień temu mieliśmy przyjemność ogłosić nasz debiut w Radzyniu Podlaskim w województwie lubelskim, teraz do tej listy dołącza również Zamość. Wierzymy, że nasz najnowszy sklep spotka się z pozytywnym odbiorem, a klienci szybko przekonają się, że ALDI to doskonałe miejsce na codzienne zakupy, w którym wysoka jakość produktów łączy się z atrakcyjną ceną – mówi Rafał Tomaszewski, Kierownik Sprzedaży ALDI Polska.

Zamojski market ma powierzchnię ok. 1500 metrów kwadratowych. Został przygotowany zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów, jak krajalnicę do chleba czy małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Na odwiedzających czeka parking.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 20.

Przypomnijmy, że swego czasu był też plan, na budowę marketu tej sieci również w innej lokalizacji w Zamościu. Do tego jednak potrzebna była zmiana planu zagospodarowania. Radni nie dali na to zgody. Odmowę argumentowali dbałością o interesy lokalnych przedsiębiorców.