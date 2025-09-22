Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Odwołać Nowakowskiego. Radni PiS nie chcą takiego wiceprzewodniczącego

Anna Szewc
Udostępnij
Wiesław Nowakowski jest radnym wielu kadencji. W bieżącej został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość
Wiesław Nowakowski jest radnym wielu kadencji. W bieżącej został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość (fot. A. Szewc/Archiwum)

Wiesław Nowakowski nie powinien być już wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zamość – uznali radni PiS i na najbliższą sesję przegotowali wniosek w tej sprawie. Liczą, że zainteresowany poda się do dymisji, a jeśli nie, to znajdzie się wystarczająca większość, by go stanowiska pozbawić.

Wiesław Nowakowski, radny wielu kadencji, który w ostatnich wyborach mandat zdobył startując z listy KWW Rafała Zwolaka wiceprzewodniczącym został wybrany na pierwszej sesji. W tajnym głosowaniu zdobył wówczas 19 głosów w 23-osobowej radzie. Teraz może zostać tej funkcji pozbawiony. Pod wnioskiem o jego odwołanie podpisał się cały klub Prawa i Sprawiedliwości oraz Krzysztof Sowa, który w wyborach startował z KWW Andrzeja Wnuka.

„Tylko że my o tym nie pamiętamy”

Czym wiceprzewodniczący podpadł? Swoją wypowiedzią z sesji, która odbyła się 30 czerwca. Podczas dyskusji nad obywatelskim projektem uchwały w sprawie „wyrażenia stanowiska w przedmiocie ewentualnego lokowania na terenie Miasta Zamość imigrantów” nawiązał do rzezi wołyńskiej. Stwierdził, że w jakimś stopniu przyczynili się do niej również Polacy.

– Zaczęliśmy niszczyć, zgodnie z prawem, jakie wtedy było, ich cerkwie, ich szkoły, ich świetlice, zaczęliśmy to wszystko niszczyć. Oni zaczęli się bronić. Efektem było co? Rzezie wołyńskie, które też były i z naszej winy. Tylko że my o tym nie pamiętamy – stwierdził wówczas Wiesław Nowakowski.

Jego wypowiedź spotkała się z ostrą krytyką m.in. środowisk kresowych, ale nie tylko. Petycję w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego złożyła w ratuszu zamojska Konfederacja i Młodzież Wszechpolska.

Temat powrócił też na kolejnej, sierpniowej sesji. Nowakowskiego ostro krytykował wtedy m.in. Paweł Maryńczak, zamościanin startujący w ostatnich wyborach do RM z list Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, którego szefem jest związany przez lata z PiS, a obecnie z Konfederacją Korony Poloskiej poseł Sławomir Zawiślak.

Nowakowski odpierał zarzuty twierdząc, że jego wypowiedź została wyrwana z kontekstu, a ataki na siebie nazwał nagonką i wylewaniem pomyj. Zapewniał, że nigdy nie popierał ludobójstwa, a jako historyk i nauczyciel tego przedmiotu zawsze szukał prawdy historycznej.

Radni PiS: Haniebna wypowiedź

Najwyraźniej jego tłumaczenia nie trafiły do przekonania radnych PiS, którzy właśnie ogłosili swoją inicjatywę odwołania Wiesława Nowakowskiego. Zrobili to w poniedziałek, 22 września podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. Janusza Bernacha, przewodniczącego zamojskiego Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu i posła Janusza Kowalskiego, który choć wybrany do Sejmu w okręgu opolskim zamierza otworzyć swoje biuro w Zamościu.

Jest to poważna sprawa. Nie tylko dla mieszkańców, ale dla Polaków. Nie chcemy, aby rada miasta była preprezentowana i ośmieszana przez takich ludzi, którzy tak haniebnie mówią o naszej historii – stwierdziła Martyna Martyniuk, przewodnicząca klubu PiS.

A odpowiadając na pytanie, czemu z wnioskiem czekano aż dwa miesiące tłumaczyła, że ona i jej klubowi koledzy mieli nadzieję, że pan wiceprzewodniczący „troszeczkę spokornieje i sam poda się do dymisji”.

Radni mówili w poniedziałek, że wciąż liczą na to, że Nowakowski sam zrezygnuje. Gdyby jednak tak się nie stało, mają nadzieję, że w radzie znajdzie się wystarczająca większość, by go odwołać.

Przypomnijmy, że klub PiS dysponuje 8 głosami. Po 6 radnych mają klub Koalicji Obywatelskiej oraz prezydenta Rafała Zwolaka. W radzie poza Krzysztofem Sową, który już wniosek PiS poparł jest jeszcze dwóch radnych z list KWW Andrzeja Wnuka. Gdyby doszło do głosowania nad odwołaniem, będzie ono tajne.

Czy Wiesław Nowakowski zachowa stanowisko? Okaże się na sesji planowanej na poniedziałek, 29 września.

Jego zachowanie naruszyło zaufanie części mieszkańców Zamościa do instytucji samorządowej oraz spowodowało realne zagrożenie utraty autorytetu Rady Miasta jako ciała reprezentującego wszystkich obywateli, bez względu na ich polityczne poglądy czy wrażliwość historyczną – napisano m.in. we wniosku, który w poniedziałek przedstawili dziennikarzom radni PiS (fot. Anna Szewc)
Ratusz w Zamościu
Wybory 2024

PiS wygrywa w Zamościu. Ma 8 mandatów (lista nowych radnych)

Klub Prawa i Sprawiedliwości znów będzie najliczniejszym w Radzie Miasta Zamość. Opublikowane przez PKW wyniki wskazują, że reprezentanci tej partii obejmą 8 mandatów.
Agnieszka Jaczyńska jest nową przewodniczącą Rady Miasta Zamość. W wyborach prezydenckich w pierwszej turze zajęła trzecie miejsce. Zagłosowało na nią 4036 osób - 18,20 proc. Z kolei jako kandydatkę na radną w okręgu wyborczym nr 3 poparło ją 867 wyborców. Z kolei Wiesław Nowakowski w swoim okręgu nr 4 zdobył 496 głosów
ZDJĘCIA, RELACJA
galeria

Pierwsza sesja nowej rady w Zamościu. Jaczyńska przewodniczącą, Nowakowski wiceprzewodniczącym

Między Agnieszką Jaczyńską, a Piotrem Błażewiczem wybierali nowi radni Zamościa swojego przewodniczącego. Pierwsza sesja w tej kadencji rozpoczęła się o godz. 13. Pierwsze decyzje już zapadły. Czas na kolejne.
Konfederacja krytycznie o decyzji rady miasta. "Smutny obrazek i jeszcze bardziej smutne wnioski"

Konfederacja krytycznie o decyzji rady miasta. "Smutny obrazek i jeszcze bardziej smutne wnioski"

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Konfederacji na decyzję radnych Zamościa, którzy we wtorek na sesji uchylili swoją uchwałę sprzed dwóch tygodni "w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie podjęcia działań zmierzających do zatrzymania napływu nielegalnych imigrantów i lokowania ich w województwie lubelskim". Głos prawicowej partii jest, jak można się domyślić, krytyczny.
Manifestacja w Zamościu

Nagranie z manifestacji pod lupą śledczych. Czy nawoływano do nienawiści?

Prokuratora wszczęła śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych i wyznaniowych w Zamościu. Chodzi o słowa, które padły podczas sobotniej manifestacji „Stop imigracji!”.
