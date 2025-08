Pątnicy już w trasie. Każdy niesie na Jasną Górę własne intencje

Jolanta Buczek-Sarafin mieszka w Lublinie, ale na Jasną Górę ruszyła w sobotę z Zamościa, z grupą św. Wojciecha czyli hrubieszowską. To już jej 16. raz. – Gdy mieszkałam w Hrubieszowie, zaczęłam chodzić z pielgrzymami stamtąd i tak już zostało. Teraz też idziemy razem ze znajomymi – wyjaśnia kobieta.

Zapisała się w ostatniej chwili, już po sobotnim nabożeństwie, ale wcale nie dlatego, że decyzji nie mogła podjąć wcześniej. Bo na pielgrzymkę czeka i się do niej przygotowuje cały rok. I jak co roku pielgrzymuje z własnymi intencjami. – Głównie zamierzam modlić się za moje dzieci i wnuki. To mi daje największą siłę do przejścia całej trasy – zdradza nam pani Jolanta.

Zamojscy pielgrzymi, podobnie jak ci z innych rejonów Polski dotrą na Jasną Górę 14 sierpnia. Przed nimi ponad 350 kilometrów marszu.

Koszt udziału w tegorocznej pielgrzymce to 250 zł od osoby. W tym jest transport, ubezpieczenie oraz pakiet pielgrzyma. Jak co roku, przewidziano zniżki dla rodzin. Co ważne, nie trzeba przejść całej trasy. Do pątników każdy ma szanse dołączyć w wybranym momencie i nawet wtedy zapisać się w mobilnym sekretariacie na postoju.