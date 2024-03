Plakatem, spotem, pączkiem... Czyli jak kandydaci walczą o głosy wyborców

Rafał Zwolak wielokrotnie podkreślał, że do żadnej partii politycznej nie należy i żadna oficjalnie go nie popiera (choć w jego komitecie honorowym jest poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik). Zupełnie inaczej jest w przypadku Agnieszki Jaczyńskiej, której kandydaturę Platforma Obywatelska ogłosiła w drugiej połowie stycznia, a poparcia udzieliły również środowiska zamojskiej Nowej Lewicy, Inicjatywy Polskiej, a także Polskie Stronnictwo Ludowe. W tym wsparciu niemal wszystkich środowisk tzw. Koalicji 15 października Jaczyńska upatruje zresztą siłę swojej potencjalnej prezydentury, a na swoich spotkaniach z wyborcami przyjmuje też posłów i członków rządu.

Z poparciem Prawa i Sprawiedliwości (ogłosił to w lutym w Zamościu b. wicepremier Jacek Sasin) do wyborów po raz trzeci idzie urzędujący prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Jednak kolejny raz zarejestrował własny komitet wyborczy. Na jego plakatach i billboardach na próżno zresztą szukać logo partii Jarosława Kaczyńskiego. A kiedy w połowie lutego kandydat w mediach społecznościowych ogłosił start kampanii, to napisał m.in. „Moją partią jest Zamość”.

Bez żadnych partyjnych emblematów do wyborów idą również Sławomir Zawiślak, który mimo że jest posłem PiS, to startuje jako kandydat KW Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i Dariusz Zagdański. Ten kandydat co prawda mandat radnego uzyskał z listy PiS, ale w trakcie kadencji jego drogi z ugrupowaniem się rozeszły, w wyborach parlamentarnych był zgłoszony na senatora przez Konfederację, ale teraz zarejestrował własny komitet wyborczy.