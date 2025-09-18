Rondo zmieni nazwę. Chcą „zwiększyć rangę patrona”

Uchwałę o nadaniu temu rondu imienia Leopolda Skulskiego Rada Miasta Zamość podjęła jeszcze w listopadzie 2015 roku. Po dekadzie przyszedł czas na zmiany. Patron skrzyżowania pozostanie ten sam, ale w nazwie, przed imieniem i nazwiskiem pojawi się jeszcze słowo „premier”.

Wnioskował o to przewodniczący zarządu osiedla Rataja, w obrębie którego znajduje się rondo położone na trasie wylotowej z miasta w kierunku Lublina.

W uzasadnieniu uchwały, która ma być głosowana na najbliższej sesji przekazano, że uzupełnienie nazwy ronda z „im. leopolda Skulskiego” na „im. Premiera Leopolda Skulskiego” służyłoby zwiększeniu rangi patrona.

Leopold Skulski urodził się w Zamościu w 1877 roku. Był inżynierem, chemikiem, farmaceutą i politykiem, m.in. ministrem spraw wewnętrznych. Funkcję prezesa Rady Ministrów pełnił w okresie od 13 grudnia 1919 do 9 czerwca 1920 roku.

„Zmieniona nazwa nawiązywałaby ponadto brzmieniem do funkcjonujących już na terenie miasta ulic takich jak: Hetmana Jana Zamoyskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego czy Marszałka Józefa Piłsudskiego” - argumentują w uzasadnieniu uchwały urzędnicy.