Rozpracowują siatkę handlarzy narkotyków. Kolejny zatrzymany już w areszcie

Policjanci swoimi kanałami ustalili, że mieszkaniec powiatu nowotarskiego może posiadać znaczne ilości narkotyków. Zebrany przez nich materiał dowodowy był wystarczający, by Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo. Do zatrzymania 24-letniego wówczas mężczyzny doszło we wrześniu 2024 roku. Zamojscy kryminalni mieli podczas tych czynności wsparcie kolegów z KWP w Lublinie, a także funkcjonariuszy z Nowego Targu.

W miejscu zamieszkania podejrzewanego przeprowadzili przeszukanie i znaleźli ogromne ilości narkotyków: w sumie ponad 34 kilogramy marihuany, ale też inne środki odurzające.

„Zabronione substancje ukryte były w różnych miejscach, większość zapakowana była hermetycznie w worki foliowe umieszczone w meblach oraz walizkach podróżnych. Ponadto w toku wykonywanych czynności funkcjonariusze ujawnili szereg przedmiotów i urządzeń związanych z dalszą dystrybucją narkotyków. Zabezpieczyli również odnalezioną tam gotówkę w ilości ponad 32 000 złotych i blisko 200 euro” – informowała wówczas policja, szacując wartość skonfiskowanych narkotyków na ponad 2 mln zł.

24-latek z okolic Nowego Targu został przewieziony do Zamościa i usłyszał zarzuty uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających „nabywając je w celu dalszej odsprzedaży oraz wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków poprzez oferowanie ich do sprzedaży za pośrednictwem Internetu”. Sąd zdecydował wówczas o aresztowaniu go na 2 miesiące. Później ten rodek zapobiegawczy był przedłużany i mężczyzna nie odzyskał wolności.

Już wtedy podawano, że śledztwo ma charakter rozwojowy. W czwartek Prokuratura Okręgowa poinformowała, że do tej samej sprawy został zatrzymany kolejny mężczyzna. To 22-letni Tomasz K., który od września ukrywał się przed organami ścigania. Ze względu na dobro sprawy śledczy nie podają ani okoliczności, w jakich mężczyzna wpadł w ręce policji, ani tego, gdzie mieszka.

„W dniu 2 lutego w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu przedstawiono Tomaszowi K. zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających nabywanych w celu dalszej odsprzedaży oraz wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków poprzez oferowanie ich do sprzedaży za pośrednictwem internetu tj. o czyny z art. 56 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 k.k. i inne” – podaje w komunikacie Rafał Kawalec, rzecznik zProkuratury Okręgowej w Zamościu.

Dodaje, że Tomaszowi K. grozi za to do 18 lat więzienia. Męzczyzna już trafił za kratki, bo Sąd Rejonowy w Zamościu przychylił się do wniosku o jego tymczasowe aresztowanie na 2 miesiące. To sprawy nie kończy. Śledczy znów mówią o „rozwojowym charakterze sprawy”.