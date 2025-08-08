Ścieżka wśród drzew, widokowa wieża i coś jeszcze. RPN dostał miliony na te atrakcje

Nad tym projektem w RPN myślano i pracowano od dawna. Już w 2023 roku pisaliśmy na łamach Dziennika Wschodniego o konkursie na koncepcję architektoniczną ścieżki w koronach drzew. Tadeusz Grabowski, wówczas zastępca, a obecnie dyrektor RPN mówił o tym pomyśle, jako o próbie „łączenia ognia i wody”.

– Bo z jednej strony konstrukcja musi współgrać z bogactwem Roztoczańskiego Parku Narodowego bez jakiegokolwiek uszczerbku dla przyrody i krajobrazu, a jednocześnie dawać możliwość obcowania z naturą z niecodziennej perspektywy, a także podziwiania architektury starego Zwierzyńca – tłumaczył.

Ambitne pomysły nie miałyby jednak szans na realizację bez pieniędzy, a te RPN właśnie otrzymał. Umowa na dotację z unijnego programu „FENX.01.05.4 Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi, bazy edukacyjne w parkach narodowych dyrektor parku Tadeusz Grabowski podpisał w Warszawie z Robertem Gajdą, zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu „Nowe horyzonty edukacji” zrealizowane zostaną cztery inwestycje. To modernizacja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN oraz budowa dwóch ścieżek edukacyjnych: multisensorycznej, która połączy OEM z osią wodną Zwierzyńca i położona na wysokości kilkudziesięciu metrów trasa w koronach drzew. Mają one nadać edukacji nową jakość i pomóc w przekierowaniu ruch turystyczny z najbardziej wrażliwych terenów parku.

„Ośrodek zyska nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, a ścieżki pozwolą doświadczać przyrody wszystkimi zmysłami i spojrzeć na las z wyjątkowej perspektywy. Wieża widokowa na wzgórzu Polak, wzniesiona poza obszarem Parku, oferująca panoramiczny widok na Roztocze. Jej wnętrze wzbogacą tablice edukacyjne, tworząc przestrzeń do nauki i obserwacji” – czytamy w komunikacie wydanym przez RPN.

– Będziemy operować na obrzeżach parku, m.in. na działkach kupionych od gminy, a połączymy się z historyczną częścią Zwierzyńca – mówi Tadeusz Grabowski, dyrektor RPN. Podkreśla, że całość projektu nawiązuje do koncepcji Zwierzyńca – miasta ogrodu, miasta rezydencji i do wizji ochrony przyrody sprzed 300 lat.

Kiedy z tych nowości będą mogli skorzystać turyści? Projekt jest przewidziany do realizacji w ciągu pięciu lat. – Mamy już pełną dokumentację i wszelkie niezbędne pozwolenia. Przygotowujemy przetargi. Chcielibyśmy związaną z tym procedurę zrealizować jeszcze w tym roku – informuje dyrektor Grabowski.

Dopiero po wyłonieniu wykonawców będzie można ruszać z budową. Wiadomo, że do unijnej dotacji sięgającej blisko 35 mln zł trzeba będzie jeszcze sporo dołożyć, bo całość kosztów projektu jest wyceniona na ponad 50,5 mln zł. Ale w RPN nikt nie ma wątpliwości, że pieniądze się znajdą. – Kluczowa część wkładu własnego to środki krajowe, jakie wyłoży NFOŚiGW, ale oczywiście my również się do tego dołożymy – zapewnia Tadeusz Grabowski.