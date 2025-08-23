Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zamość

Sędziowie przeciw decyzjom ministra Żurka. Kolegium nie zgadza się na odwołanie prezesów

Oprac. ak
Udostępnij 0 A A
Siedziba sądów rejonowego i okręgowego w Zamościu
Siedziba sądów rejonowego i okręgowego w Zamościu (fot. A. Szewc/Archiwum)

Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu odrzuciło w piątek wnioski Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości o odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, a także Mirosława Baranowskiego, prezesa SO w Zamościu.

Informację tę na portalu X przekazała w piątek po południu Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezes Krajowej Rady Sądownictwa.

"Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu jednoznacznie przeciwko wnioskowi ministra sprawiedliwości W. Żurka w sprawie odwołania prezesów okręgu zamojskiego. Można? Można. Jak to możliwe, że w niektórych okręgach sędziowie, którzy powinni być strażnikami prawa aprobują dyskryminujące praktyki ministra?" - napisała szefowa.

Przypomnijmy, że pod koniec lipca nowy minister sprawiedliwości zdecydował o zawieszeniu 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. Waldemar Żurek, który w resorcie zastąpił Adama Bodnara, tłumaczył, że to krok w stronę przywracania w Polsce praworządzności.

"Moim zdaniem sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do neo-KRS jednak powinien mieć refleksję. Sędzia, który startował w konkursie wtedy, kiedy wiedział, że szereg innych osób świetnych w sądzie nie startuje w tym konkursie przed neo-KRS i wiedział też, że jest to organ sprzecznie powołany z naszymi zapisami konstytucji, powinien mieć refleksję" – mówił Żurek.

Na liście zawieszonych znalazło się wiele nazwiska również z województwa lubelskiego:

Mirosław Baranowski, prezes Sądu Okręgowego w Zamościu
Andrzej Sak, wiceprezes Sądu Okręgowego w Zamościu
Barbara Gałka, wiceprezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju
Adam Pisiewicz, prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
Tomasz Orzeł, wiceprezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
Wojciech Osiński, prezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
Arkadiusz Kopańko, wiceprezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
Krzysztof Pliszka, prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim
Adam Abraszek, prezes Sądu Rejonowego w Zamościu
Konrad Łaszkiewicz, wiceprezes Sądu Rejonowego w Zamościu

Aby doszło do odwołań, to zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ustroju sądów powszechnych taka decyzja, w trakcie kadencji prezesa lub wiceprezesa, wymaga opinii kolegium sądu. 

W skład Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu, poza prezesem SO Mirosławem Baranowskim wchodzą m.in. zawieszeni wcześniej przez Żurka sędziowie Abraszek, Pliszka, Osiński, Pisiewicz oraz prezes sądu w Janowie Lubelskim Marek Bogdanowicz, a także Tadeusz Jodłowski, prezes SR w Biłgoraju.

Portal niezależna.pl przekazał, że wnioski Waldemara Żurka zostały odszrucone w Zamościu jednogłośnie.

Dodajmy, że również w piątek wniosek ministra sprawiedliwości odrzuciło Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu, sprzeciwiając się odwołaniu prezesa SR w Szydłowcu. Jeszcze wcześniej podobne decyzje zapadały m.in w Gdańsku i w Katowicach. Ale już np. w Olsztynie pozytywnie zaopiniowano odwołanie z funkcji prezesów sądów w Bartoszycach i Kętrznie.

Do decyzji kolegium z Zamościa odniósł się w mediach społecznościowych były wiceminister sporawiedlwiości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Marcin Romanowski, który od wielu miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości ukrywa się na Węgrzech.

"Żurek znów odbił się od ściany – tym razem wschodniej! Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu odrzuciło wszystkie jego wnioski o odwołanie prezesów sądu okręgowego i rejonowych na Zamojszczyźnie. Proces demolowania wymiaru sprawiedliwości coraz częściej trafia na opór, a coraz więcej sędziów rozumie, że Donald Tusk i jego ekipa pchają sądownictwo prosto w przepaść" – napisał na X Romanowski.

Wyjaśnijmy, że pozytywna opinia kolegium upoważnia ministra do odwołania prezesa lub wiceprezesa sądu. Niewydanie jej w przewidzianym terminie 30 dni od przedstawienia przez ministra zamiaru nie stoi na przeszkodzie do odwołania. Natomiast w sytuacji, gdy opinia ta jest negatywna, tak jak to miało miejsce w Zamościu, minister sprawiedliwości może przedstawić zamiar odwołania Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednak negatywna opinia KRS jest dla ministra wiążąca, jeżeli uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów.

Waldemar Żurek zastąpił Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości w rządzie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy
