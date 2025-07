Skazani na spacerze. Wyprowadzają psy jako wolontariusze

Zakład Karny w Zamościu właśnie poinformował o ciekawej inisjatywie. Osadzeni w oddziale zewnętrznym przy ul. Hrubieszowskiej wspomagają Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w ramach zajęć kulturalno-oświatowych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych.

Na zasadzie wolontariatu więźniowie angażują się tam do wszystkiego, co potrzebne, najczęściej po prostu wyprowadzają mieszkające na co dzień w klatkach psy na długie spacery.

„Skazani zaangażowani w pomoc na rzecz zwierząt jak i wyprowadzanie psów na spacer, uczą się empatii, odpowiedzialności i współpracy. Kontakt z podopiecznymi schroniska pozwala osadzonym dostrzec bezinteresowną pomoc, która odwdzięczona jest radością psa na spacerze. To także szansa na refleksję nad własnym postępowaniem i kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań” - chwali tę współpracę zamojski ZK.

A na ile ta pomoc jest ważna dla schroniska?

"Wasze zaangażowanie to nie tylko ogromna pomoc dla naszych czworonogów – to także piękny przykład tego, jak dobro może rodzić się wszędzie tam, gdzie jest chęć niesienia pomocy. Dzięki Wam wiele psiaków dostaje to, czego najbardziej potrzebują: czas, ruch i uwagę człowieka" - zwracają się do wolontariuszy z ZK pracownicy schroniska.

I dodają: "Dla naszych psów to chwile szczęścia i spokoju. Dla Was – mamy nadzieję – to odskocznia, urozmaicenie dnia i poczucie, że Wasze działania mają realny sens".

Zamojskie schronisko dla zwierząt w tym momencie zapewnia dach nad głową ponad 100 psów i przeszło 20 kotom.