W schronisku dla bezdomnych jak w więzieniu? Mieszkaniec wylewa żale. MCPR odpowiada

W schronisku na ul. Orlicz-Dreszera są 33 miejsca noclegowe. Ostatnio przebywało tam 24 mężczyzn. Placówka zatrudnia na umowach o pracę siedem osób. To m.in. kierownik, pracownik socjalny i 5 opiekunów. Z jedną osobą podpisana jest umowa zlecenie. Konkursy na prowadzenie schroniska miasto ogłasza regularnie, ale poza Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta nikt inny do nich nie przystępuje (fot. Anna Szewc)

Kiedy skończy się to bezhołowie? Pora postawić kres temu bezprawiu. Nikt tego nie kontroluje – to fragmenty listu, który mieszkaniec Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Zamościu wysłał m.in. do naszej redakcji. W korespondencji postawił mnóstwo zarzutów.

