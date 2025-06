W szpitalu jak na budowie. Remonty idą pełną parą

Będzie spotkanie Cezarego Kuleszy z Michałem Probierzem

Po porażce z Finlandią atmosfera wokół kadry narodowej jest fatalna, ale selekcjoner Michał Probierz nadal wierzy w powodzenie swojej misji. Zaufanie do trenera chyba stracił Cezary Kulesza, który we wtorek ma spotkać się z trenerem. Wedle doniesień mediów to będzie koniec Probierza w kadrze narodowej