Wielka góra odpadów i sporo kasy do wydania

Od połowy czerwca do końca lipca w remizie OSP Krasnobród rosła góra starych komputerów, lodówek, pralek, monitorów, telewizorów, drukarek i innego sprzętu elektronicznego. Znosili to mieszkańcy gminy, którzy odpowiedzieli na apel druhów o udział w zbiórce elektrodpadów i złomu.

Akcja przyniosła świetne efekty. Wszystko, co zebrano, zostało posegregowane, a następnie spieniężone. We wtorek strażacy zakomunikowali, że są bogatsi o 4 tys. zł.

„Cała kwota zostanie przeznaczona na remont wieży strażackiej – miejsca, które jest sercem naszej jednostki i ważnym punktem w naszej miejscowości” - przekazano w komunikacie.

Jednostka OSP Krasnobród działa bardzo aktywnie, nie tylko gasząc pożary, czy pomagając w sytuacjach kryzysowych. Podejmują też wiele innych działań.

Podczas tegorocznej majówki zorganizowali dni otwarte z bardzo ciekawym programem. Wśród odwiedzających przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, bo zamierzali kupić defibrylator AEG. Efekt przerósł ich oczekiwania. Po podliczeniu całej gotówki okazało się, że stać ich nie na jedno, ale na trzy takie urządzenia.

Później druhowie wzięli się za działania ekologiczne. Na działce nad zalewem w Krasnobrodzie, przy ul. Myńskiej postanowili zorganizować łąkę kwietną i pole słoneczników. Gmina zakupiła dla nich nasiona, a druhowie wzięli na siebie wszystkie prace: od równania terenu, przygotowania gruntu po wysiew nasion.