Wielka radość w schronisku dla zwierząt. To oni dostaną 1,3 mln zł z budżetu obywatelskiego

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wzruszeni – ten sukces należy do nas wszystkich" - tak pracownicy schroniska przy ul. Braterstwa Broni zareagowali na ogłoszone przez miasto wyniki głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego na 2026 rok.

"Dzięki Waszym głosom główny budynek dla naszych podopiecznych przejdzie remont, który zapewni im ciepłe, bezpieczne i komfortowe warunki na co dzień. To ogromny krok w stronę poprawy jakości życia bezdomnych psiaków, które każdego dnia czekają na swój wymarzony dom" - podkreślają opiekunowie bezpańskich psiaków i gorąco dziękują wszystkim, którzy na ich projekt oddali swoje głosy.

A było ich sporo. Jak wynika z podliczenia głosów oddanych elektronicznie oraz w formie tradycyjnej, zamościanki i zamościanie typując projekty ogólnomiejskie oddali łącznie 4572 głosy ważne. Z tego 1179 oddanych zostało na modernizację budynku dla psów w schronisku.

Ta pomoc bardzo się przyda, bo miejsce, w którym mieszkają obecnie psiaki (schronisko ma ich pod opieką ponad 100) jest w bardzo złym stanie. Drzwi są tam dziurawe, dachy nieszczelne, a płytki odchodzą od podłóg.

Przypomnijmy, że w tym roku mieszkańcy Zamościa wybierali projekt ogólnomiejski spośród 9 zgłoszonych. Poza tym ze schroniska były to:

stworzenie miejsca aktywności plenerowej Dzik Gym przy II LO,

stworzenie boiska wielofunkcyjnego na ul. Sikorskiego,

przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Kamienna w kierunku Kilińskiego,

modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy OSiR,

budowa naturalnego placu zabaw z ogrodami deszczowymi na ul. Królowej Jadwigi 8,

uruchomienie Akademii Golfa na boiskach treningowych OSiR,

stworzenie aktywnej strefy sportu i rekreacji przy SP nr 6,

budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Sadowej.

Jak wypadły w głosowaniu? Zdecydowanie słabiej.

Nieco mniej (1035 głosów) przypadło pomysłowi na stworzenie miejsca aktywności plenerowej Gym Dzik. Na trzecim miejscu z 696 głosami znalazł się projekt nowoczesnego międzyosiedlowego boiska. Tuż za podium (438 głosów) uplasowała się koncepcja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej nad Łabuńką. Pozostałe projekty zyskały popracie od nieco ponad 300 do nawet zaledwie 60 głosów.

Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostaną mniejsze i mniej kosztowne inwestycje także na każdym z 16 zamojskich osiedli. O tym, co i gdzie powstanie, napiszemy wkrótce.