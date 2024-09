Wykorzystujemy potencjał regionu, z którego się wywodzimy

– Nie jest sztuką, jeśli się ma kompetencje, przyjąć dobrą ofertę pracy, za duże pieniądze i żyć sobie komfortowo w jakimś dużym mieście – uważa 42-letni Krzysztof Jakubczak.

Oboje z żoną takie możliwości mieli, propozycji żadnemu z nich nie brakowało. Mogli wyjechać do Paryża, pracować w Szwajcarii albo kontynuować zawodową karierę np. w Warszawie. A jednak postanowili stworzyć własny biznes. I z determinacją (to zdaniem obojga podstawa) go budowali. Mieli jednak świadomość, że dobrze prosperująca firma nie jest czymś, co się robi w chwilę. – To są kompetencje, które trzeba cierpliwie zdobywać. Mieć plan i metodycznie, konsekwentnie go realizować. I na pewno należy chcieć się uczyć, nieprzerwanie – mówi Jakubczak.

Więcej wiedzieć, więcej umieć

Oni uczyli się długo, właściwie robią to do dzisiaj. Skończyli to samo zamojskie liceum. Wtedy się przyjaźnili. W końcu zostali parą. Ona wyjechała do Krakowa, studiowała psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizację zrobiła z zarządzania zasobami ludzkimi.

On marzył o karierze... w armii. Więc wybrał elektronikę z telekomunikacją na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, po której ukończeniu pół roku służył w wojsku. Ale wtedy odezwali się Czesi. W Pradze był wcześniej na wymianie studenckiej.

– Dałem się tam poznać zespołowi badawczemu, który później wysłał wprost imienne zaproszenie do tego, bym zrobił doktorat na Politechnice Praskiej. Uznałem, że to może otworzyć przede mną szersze horyzonty niż wojsko – wspomina Jakubczak.

Z Małgorzatą byli już wówczas małżeństwem. Wyjechali więc razem. – Pracowałam w globalnej firmie Texas Instruments, znanej w świecie elektroniki. Fajne, międzynarodowe środowisko, w którym można było wiele się nauczyć. To było bardzo dobre doświadczenie, jeśli chodzi o obsługę klienta, a także, by przekonać się, jak działa firma, jak się ją tworzy – opowiada Małgorzata Jakubczak.

Jej mąż pracował nad doktoratem, będąc jednocześnie na etacie w Czeskiej Akademii Nauk.

– Jako inżynier badań rozwoju, robiłem swoje badania w ramach projektu trójstronnego realizowanego wspólnie z laboratorium LOA w Paryżu (Laboratorium Optyki Stosowanej) i koreańskim instytutem KAIST. To klon amerykańskiego MIT, najlepszej politechniki na świecie – wspomina właściciel Perspectiva Solutions.