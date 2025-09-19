USK Nr 4 w Lublinie zaprasza panie na pierwsze Q&A. Tematem będą problemy ginekologiczne

Nawet co druga kobieta zmaga się z problemami ginekologicznymi, takimi jak przewlekły ból miednicy czy obfite krwawienia. O tym, jak współczesna ginekologia radzi sobie z takimi przypadłościami, będzie można porozmawiać już we wtorek, 23 września, podczas pierwszej sesji Q&A organizowanej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.
Spotkanie online poprowadzi prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski, kierownik Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa USK Nr 4.
– Mam ogromną przyjemność zaprosić na spotkanie ze mną 23 września o godz. 14. Będzie to spotkanie na żywo, podczas którego zechcę odpowiedzieć na pytania uczestniczek czatu – zapowiada prof. Paszkowski. – Współczesna ginekologia może zaoferować naprawdę mnóstwo rozwiązań, a w naszym szpitalu dostępne są wszystkie nowoczesne metody zarówno diagnozowania, jak i leczenia tych przypadłości.
Jak wziąć udział?
Spotkanie pod tytułem „Przewlekły ból, krwawienie, anemia. Jak współczesna ginekologia może pomóc kobietom?” odbędzie się w godz. 14–15 na Facebooku USK Nr 4. Pytania można przesyłać wcześniej na adres: zespol.komunikacji@usk4.lublin.pl, przez profil szpitala na Facebooku albo zadać je bezpośrednio podczas transmisji na żywo.
To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane przez szpital przy ul. Jaczewskiego 8. Lekarze liczą, że dzięki interaktywnej formule więcej kobiet z regionu zdecyduje się skorzystać z profesjonalnego wsparcia medycznego.