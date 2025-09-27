Światowy Dzień Serca. NFZ przypomina, jak ważne są badania

– W całym 2024 roku z badań w ramach ChUK skorzystało ponad 25 tysięcy mieszkańców naszego regionu – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Tylko w pierwszym półroczu 2025 r. przebadaliśmy już prawie 11,5 tys. osób, w tym ponad 6,5 tys. kobiet i prawie 5 tys. mężczyzn – dodaje.

Kto może skorzystać?

Z programu ChUK mogą skorzystać osoby w wieku 35–65 lat, które nie mają zdiagnozowanej choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek czy rodzinnej hipercholesterolemii. Warunkiem jest również to, że w ciągu ostatnich 5 lat nie uczestniczyły w tym programie.

Program jest skierowany przede wszystkim do osób obciążonych czynnikami ryzyka – takich jak palenie tytoniu, nadciśnienie, nadwaga i otyłość, niska aktywność fizyczna, przewlekły stres czy genetyczne skłonności do chorób serca.

Jak wyglądają badania?

Do udziału nie potrzeba skierowania – wystarczy zgłosić się do swojej przychodni POZ. Lekarz lub pielęgniarka przeprowadza wywiad, mierzy ciśnienie, oblicza wskaźnik BMI i kieruje na badania laboratoryjne (cholesterol, trójglicerydy, glukoza). Na podstawie wyników oceniane jest ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Pacjent może otrzymać skierowanie do specjalisty, zaproszenie na ponowną kontrolę za 5 lat lub wskazówki dotyczące zmiany stylu życia.

Dlaczego to ważne?

Polska wciąż znajduje się w czołówce krajów europejskich pod względem umieralności z powodu chorób serca. Jak podkreśla NFZ, regularne badania pomagają wykryć zagrożenia na wczesnym etapie i uchronić się przed dramatycznymi konsekwencjami.

NFZ zachęca także do korzystania z Poradnika Pacjenta, dostępnego online na stronie funduszu. To praktyczny przewodnik po systemie ochrony zdrowia, napisany prostym językiem i zawierający konkretne informacje.