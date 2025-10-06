Sztuczna inteligencja w walce z rakiem. COZL ma 14,8 mln zł na transformację cyfrową

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 14,76 mln zł, z czego 12 mln zł stanowi dofinansowanie z KPO, a reszta – obejmująca podatek VAT – pochodzi z budżetu województwa lubelskiego. Modernizacja systemów informatycznych ma zostać zakończona do maja 2026 roku.

– Doskonalenie jakości udzielania świadczeń i zapewnienie pacjentom właściwej opieki oraz lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia to kluczowe obszary w samorządowej ochronie zdrowia – podkreśla Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Nowoczesne rozwiązania mają objąć m.in. cyfrową kartę intensywnej terapii i znieczulenia, wymianę przestarzałych stacji roboczych oraz system monitorowania poziomu dawek promieniowania w diagnostyce obrazowej. Wsparcie technologiczne obejmie również procesy związane z krwiolecznictwem oraz pozyskiwaniem i przetwarzaniem komórek krwiotwórczych.

Ważną częścią projektu będzie digitalizacja dokumentacji medycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala – m.in. dzięki wdrożeniu Centrum Operacji Bezpieczeństwa, rozbudowie systemu kopii zapasowych i lepszej ochronie poczty e-mail.

Zgodnie z planem, COZL wdroży także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI), które pomogą lekarzom w porządkowaniu dokumentacji medycznej. Szpital zostanie też podłączony do centralnego repozytorium danych medycznych oraz zintegrowany z Platformą Usług Inteligentnych (PUI) opracowaną przez Centrum e-Zdrowia.

– Bezpieczeństwo danych medycznych naszych pacjentów jest dla nas bardzo ważnym zadaniem. Dzięki pozyskanym środkom znacząco zwiększymy poziom ochrony stacji roboczych i serwerów. Wprowadzenie AI do obiegu klinicznego to krok milowy, który uwolni czas lekarzy od rutynowych zadań administracyjnych, pozwalając im skupić się na pacjencie – tłumaczy Piotr Matej, p.o. dyrektora COZL.

Realizacja projektu ma wzmocnić pozycję lubelskiego ośrodka wśród najnowocześniejszych placówek onkologicznych w kraju, poprawiając jakość i bezpieczeństwo leczenia pacjentów.