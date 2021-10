Jak wykorzystać kody kreskowe?

Niezależnie od tego czy prowadzimy potężny biznes, czy też jest to mała firma obsługująca niewielu Klientów, potrzebujemy odpowiednich rozwiązań, aby płynnie przeprowadzać wszystkie procesy. Od dziesięcioleci przedsiębiorcom pomaga w tym technologia kodu kreskowego. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań korzystających z dobrodziejstw tego wynalazku możemy bez najmniejszych problemów obsługiwać nawet największe wolumeny zamówień.

W dzisiejszych czasach najważniejsza w biznesie jest satysfakcja Klienta. Możemy ją osiągnąć głównie dzięki szybkiej i sprawnej obsłudze zamówień klienckich, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że na ponowne zakupy Klient wróci właśnie do nas i nie skorzysta z usług konkurencji. Warto jednak dowiedzieć się, w jaki konkretnie sposób możemy skorzystać z kodów kreskowych w prowadzeniu naszego biznesu.

Sprzęt do automatycznej identyfikacji

Jeśli myślimy o kodach kreskowych, to przed oczami natychmiastowo pojawiają nam się czytniki kodów kreskowych. Nie bez powodu, ponieważ jest to najpopularniejsze urządzenie, które korzysta z tej technologii. To właśnie one są odpowiedzialne za sprawne identyfikowanie konkretnych produktów w magazynach, centrach dystrybucyjnych, a także sklepach. Najważniejszą kwestią jest dobór urządzenia w taki sposób, aby jego parametry odpowiadały przeznaczeniu. Dlatego właśnie w zakładzie pracy, gdzie panują ciężkie warunki otoczenia, musimy zaopatrzyć się w sprzęt odpowiednio wzmocniony. Analogicznie, w sklepach przydatne są stacjonarne czytniki kodów, montowane w ladzie sklepowej.

Alternatywą do konwencjonalnych czytników są kolektory danych. W zasadzie są one wzmocnionymi smartfonami, które posiadają dodatkowo możliwość błyskawicznego odczytu kodów kreskowych i kodów QR. Terminale posiadają też dodatkową zaletę, gdyż można na nich instalować różnego rodzaju aplikacje, co dodatnio wpływa na ich użyteczność w pracy.

Oprogramowanie również ma znaczenie

Najważniejszym rozwiązaniem do obsługi magazynów i centrów dystrybucyjnych jest system WMS. Ten informatyczny system zarządzania magazynem pozwala na pełną automatyzację przyjęcia, składowania i wydania towarów. Dzięki wprowadzeniu WMS-a możemy oddelegować część pracowników do innych zadań, a to jednocześnie sprawia, że zyskujemy na czasie i płynności procesów. Po zeskanowaniu kodu kreskowego informacja o produkcie wędruje do centralnej bazy danych obsługiwanej przez WMS, a system automatycznie uzupełnia wszystkie dane. W nowoczesnej logistyce jest to rozwiązanie, które niemal jest wymagane, jeśli chcemy faktycznie powalczyć o uznanie Klientów i przebić konkurencję.

