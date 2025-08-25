Jazda na rowerze szosowym – od czego zacząć trening na asfalcie?

Wybór roweru szosowego

Do rozpoczęcia przygody z jazdą na rowerze szosowym wcale nie potrzebujesz najdroższego sprzętu. Twój rower powinien być przede wszystkim dopasowany do Twojej sylwetki oraz stylu jazdy. Z odpowiednim rozmiarem ramy, wygodną geometrią oraz przełożeniami dostosowanymi do ukształtowania terenu, po którym planujesz jeździć. Na samym początku wystarczy Ci aluminiowa rama z solidnym osprzętem.

Poza tym istotne są również sprawność hamulców (szczękowych lub tarczowych), wagę roweru i jakość kół. Pamiętaj, że w doborze roweru warto skorzystać z pomocy specjalistów. Jeśli nie chcesz od razu inwestować w rower szosowy, może go wypożyczyć, np. tutaj: https://rent.decathlon.pl/wypozyczalnia-rowerow-szosowych.

Zadbaj o podstawowe wyposażenie

Potrzebujesz następujących akcesoriów, które zadbają o Twoje bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy:

Kask – podstawa w jeździe na rowerze.

Buty i pedały zatrzaskowe (SPD-SL, Look) – zwiększają efektywność jazdy

Ubranie techniczne – postaw na odzież stworzoną z myślą o kolarstwie, np. spodniach czy legginsach z wkładką.

Bidon i koszyk na bidon, licznik/GPS, zapasowa dętka i pompka

Trasa na początek

Początki na szosie warto rozpocząć od tras, które pozwolą Ci oswoić się z nowym stylem jazdy. Najlepiej sprawdzą się płaskie, mało uczęszczane drogi asfaltowe, najlepiej z szerokim poboczem lub wydzieloną ścieżką rowerową. Unikaj za to ruchliwych ulic, ostrych zakrętów, zjazdów i długich podjazdów – te wymagają już większej techniki i doświadczenia. W pierwszych przejazdach skup się na płynnej jeździe, zmianie biegów, utrzymaniu równego tempa i pozycji na rowerze. To czas, by nabrać pewności siebie oraz wyczucia. Dobrze zaplanowana trasa sprawi, że trening będzie przyjemny, a Ty szybciej zyskasz pewność siebie na trasie.

Postaraj się też zacząć od krótszych, około 20-30-kilometrowych tras i pokonuj je w spokojnym tempie. Taki trening 2-3 razy w tygodniu powinien okazać się wystarczający.

Dbaj o bezpieczeństwo i kulturę na drodze

Zawsze trzymaj się prawej strony jezdni i nie zbliżaj się zanadto do jej krawędzi, aby uniknąć dziur i kamieni. Zamiar skrętu sygnalizuj ręką. Nie słuchaj również muzyki na słuchawkach, aby zachować maksymalną czujność na trasie. Ponadto zawsze miej przy sobie dokument i kontakt ICE.

O czym jeszcze pamiętać?

Na pewno warto dążyć do opanowania umiejętności picia i jedzenia w czasie jazdy. W końcu nawadnianie się i uzupełnianie energii mają kluczowe znaczenie, kiedy zmagasz się ze sporym wydatkiem energetycznym. Naucz się więc sięgać po bidon bez zatrzymywania się i zabieraj ze sobą przekąski takie jak specjalne żele, banany czy batony proteinowe. Ponadto warto monitorować swoje postępy za pomocą specjalnych aplikacji. Pomoże Ci śledzić trasy, prędkość i dystans. Dla wielu osób jest to motywujący i pomaga w planowaniu kolejnych treningów.