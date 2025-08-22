ASO Škoda – kompleksowa opieka serwisowa na najwyższym poziomie

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Twój samochód marki Škoda zasługuje na profesjonalną opiekę serwisową, która zapewni mu długą żywotność i niezawodność. Sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO) Škoda w Polsce obejmuje aż 113 punktów serwisowych – gwarantuje to dostępność usług najwyższej jakości na terenie całego kraju. Wykwalifikowani specjaliści regularnie przechodzący szkolenia producenta oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego sprawiają, że każda wizyta w ASO to gwarancja profesjonalnej obsługi!

Dlaczego warto korzystać z usług ASO Škoda?

Wybór autoryzowanego serwisu to decyzja, która przynosi korzyści zarówno natychmiastowe, jak i długofalowe. Profesjonalna obsługa techniczna w ASO Škoda to nie tylko pewność prawidłowo wykonanych napraw, ale również wykorzystanie oryginalnych części, które idealnie współpracują z Twoim pojazdem. Regularne przeglądy w autoryzowanym serwisie zwiększają wartość samochodu przy odsprzedaży. W ASO Škoda możesz skorzystać z kompleksowych usług, od rutynowych przeglądów, przez naprawy eksploatacyjne, aż po czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtra przeciwpyłkowego: https://www.skoda.pl/serwis/czyszczenie-klimatyzacji. Warto podkreślić, że zgodnie z unijnym rozporządzeniem GVO, serwisowanie pojazdu w ASO nie jest warunkiem utrzymania gwarancji producenta, jednak daje pewność profesjonalnej obsługi zgodnej ze standardami marki.

Co wyróżnia nowoczesne rozwiązania serwisowe Škoda?

Marka Škoda nie pozostaje w tyle za technologicznymi innowacjami, oferując swoim klientom zaawansowane rozwiązania ułatwiające korzystanie z samochodu i jego serwisowanie. System Škoda Connect: https://www.skoda.pl/serwis/connect to kompleksowy pakiet usług online, który rewolucjonizuje sposób zarządzania pojazdem. Dzięki aplikacji MyŠkoda zyskujesz możliwość zdalnego sterowania kluczowymi funkcjami auta, monitorowania jego stanu oraz dostępu do zaawansowanych usług nawigacyjnych. System proaktywnie informuje o potrzebie wykonania przeglądów serwisowych, co eliminuje ryzyko przeoczenia ważnych terminów. Funkcja Infotainment Online zapewnia dostęp do aktualnych informacji o ruchu drogowym, cenach paliw oraz dostępności miejsc parkingowych.

Jakie specjalistyczne usługi oferuje ASO Škoda?

Autoryzowane Stacje Obsługi Škoda świadczą szereg specjalistycznych usług, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Jedną z nich jest geometria kół z kontrolą zawieszenia: https://www.skoda.pl/serwis/geometria-kol-z-kontrola-zawieszenia, którą zaleca się przeprowadzać raz do roku lub przy każdej zmianie opon sezonowych. Prawidłowe ustawienie geometrii zapewnia optymalną przyczepność do drogi, pewność prowadzenia oraz zmniejsza zużycie paliwa i opon.

Inną istotną usługą jest czyszczenie klimatyzacji wraz z wymianą filtra przeciwpyłkowego, co wydatnie wpływa na jakość powietrza w kabinie i komfort podróżowania. Regularne serwisowanie układu klimatyzacji eliminuje pleśń, bakterie i grzyby odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy, a także oczyszcza powietrze z alergenów, co jest szczególnie ważne dla osób cierpiących na alergie. ASO Škoda oferuje również kompleksową obsługę napraw powypadkowych, zapewniając bezgotówkowe rozliczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz pojazdy zastępcze na czas naprawy.

W jaki sposób ASO Škoda dba o klientów?

Pakiety serwisowe Škoda Premium Care to kompleksowe rozwiązania obejmujące obowiązkowe przeglądy okresowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Korzystając z tych pakietów, zyskujesz spokój o stan techniczny pojazdu oraz pewność użycia oryginalnych części. Dla posiadaczy starszych pojazdów, marka przygotowała specjalny program rabatowy 4Service, oferujący zniżki rosnące wraz z wiekiem samochodu: od 10% na części i 20% na usługi dla aut czteroletnich, aż do 20% na części i 30% na usługi dla pojazdów starszych niż sześć lat.

Dodatkowym atutem korzystania z usług ASO jest Gwarancja Mobilności Škoda, aktywowana automatycznie przy zakupie nowego pojazdu i przedłużana przy każdym przeglądzie okresowym. Program Škoda Assistance zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii, obejmującą naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie do najbliższego ASO, zapewnienie samochodu zastępczego na okres do trzech dni oraz nocleg w hotelu przy konieczności pozostania poza miejscem zamieszkania. Ta kompleksowa opieka daje poczucie bezpieczeństwa i pewności, że w razie jakichkolwiek problemów, możesz liczyć na profesjonalne wsparcie.

Oddział chorób płuc nie funkcjonuje w zamojskim "starym" szpitalu od początku czerwca. Tak pozostanie na pewno do końca listopada

Pulmonologia w zawieszeniu. Lekarzy jak nie było, tak nie ma

Jest lepiej niż było, bo udało się podpisać umowę z jednym specjalistą, ale to za mało, by oddział chorób płuc w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym mógł wznowić działalność. Wojewoda zgodził się na przedłużenie zawieszenia pulmonologii do końca listopada.
Piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska będą mieli pracowity weekend. W piątek zagrają w Puławach, a w sobotę w Zwoleniu

Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska zagrają w Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

KPR Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska wezmą udział w VI Memoriał Jerzego Grzegorza Markiewicza, w Zwoleniu
Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

Policja wyjaśnia okoliczności czwartkowego wypadku. W wyniku zderzenia z drzewem do szpitala trafiły 35- i 7-latka.
Grzegorz Lipa

Lipa w miejsce Madziara. Zmiany w WORD Lublin

Ryszard Madziar nie jest szefem WORD  Lublinie. Zastąpił go Grzegorz Lipa.
Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

Nie wyrzucaj – podaj dalej! Już w sobotę w Miejscu Aktywności Lokalnej „Szerokie Możliwości” odbędzie się Bazarek Sąsiedzki w duchu zero waste. Będzie można wymienić się niepotrzebnymi rzeczami, a najmłodsi wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych.
Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

W PGE Ekstralidze zaczyna się ta część sezonu, na którą kibice czekają najbardziej. W piątek odbędą się pierwsze półfinałowe spotkania w wykonaniu czterech najlepszych ekip
Budowa odcinka S17 między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem

Kolejne odkrycie przy budowie S17. To ludzkie kości?

Być może będzie to kolejne ważne odkrycie podczas budowy drogi ekspresowej S17. Dzisiaj w gminie Lubycza Królewska pracownicy Budimexu natrafili na szczątki. Możliwe, że ludzkie.
Zderzenie samochodu z pociągiem. Występują utrudnienia
AKTUALIZACJA

Zderzenie samochodu z pociągiem. Występują utrudnienia

Po godzinie 12 na przejściu kolejowym w Lublinie doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem.

W sezonie 2025/2026 w ekstralidze rugby Edach Budowlani Lublin deklarują walkę o medal

Edach Budowlani Lublin zaczynają nowy sezon od meczu z Arką Gdynia

Wyjazdowym spotkaniem z Life Style Catering RC Arka Gdynia Edach Budowlani Lublin rozpoczną nowy sezon. Początek meczu w sobotę, o godzinie 16.
Dziadek potrącił 1,5 rocznego wnuczka

Dziadek potrącił 1,5 rocznego wnuczka

Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 1,5 rocznego chłopca przez jego 63-letniego dziadka. Zdarzenie miało miejsce na przydomowym podwórku.

Kwartet Szafa Gra podczas koncertu w Zamościu wykona znane i lubiane hity z lat 70., 80. i 90, jak np. „Felicita”, „Jak się masz kochanie”, „Waterloo” czy „Tyle słońca w całym mieście”
22 sierpnia 2025, 15:00

Historia na wielkim ekranie. Trzy dni z dokumentalnym filmem

Trzy dni (22-24 sierpnia) i czternaście najnowszych, najciekawszych filmów historycznych. To program 13. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”, który rusza już dzisiaj. A na finał zaplanowano koncert, który zabierze publiczność w podróż po „Największych przebojach ostatnich dekad”.
Sprzedajesz przez internet? Tak tanio nadasz paczkę

Sprzedajesz przez internet? Tak tanio nadasz paczkę

Prowadzisz sprzedaż w internecie i każda zaoszczędzona złotówka ma dla Ciebie znaczenie? Doskonale to rozumiemy. Koszty wysyłki potrafią spędzać sen z powiek, a Twoi klienci oczekują szybkiej i, co najważniejsze, taniej dostawy. Zastanawiasz się, jak sprostać tym oczekiwaniom i nie zbankrutować? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – wysyłanie paczek wcale nie musi być drogie. Wystarczy, że poznasz sprawdzone sposoby na optymalizację tego procesu.
Wybierz uczelnię z praktycznym podejściem do nauki zawodu. Oferta edukacyjna WSPA!

Wybierz uczelnię z praktycznym podejściem do nauki zawodu. Oferta edukacyjna WSPA!

Stoisz u progu wyboru uczelni wyższej i zastanawiasz się, co naprawdę zagwarantuje rozwój zawodowy? Chcesz się uczyć, ale boisz się, że teoria okaże się oderwana od praktyki? Jeśli zależy Ci na tym, by zdobyć wiedzę, którą wykorzystasz zaraz po obronie pracy dyplomowej, to powinieneś rozważyć uczelnię stawiającą na praktyczne kształcenie. WSPA oferuje model edukacji, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób chcących rozwijać kompetencje, uczestniczyć w realnych projektach i połączyć naukę ze zdobywaniem autentycznego doświadczenia zawodowego.
Z Lublina do Wenecji. Lubelski policjant pomaga miejscowym funkcjonariuszom

Z Lublina do Wenecji. Lubelski policjant pomaga miejscowym funkcjonariuszom

Policjant z lubelskiej prewencji obecnie odbywa swoją służbę w słonecznej Wenecji. Tam dba m.in. o bezpieczeństwo turystów.

Przed piłkarkami PGE MKS El-Volt Lublin ostatni turniej towarzyski

PGE MKS El-Volt Lublin tym razem zagra na Węgrzech

Przed zawodniczkami PGE MKS El-Volt kolejny turniej towarzyski. Tym razem ekipa z Lublina zagra dwa mecze na Węgrzech

Oddział chorób płuc nie funkcjonuje w zamojskim "starym" szpitalu od początku czerwca. Tak pozostanie na pewno do końca listopada

15:34 Pulmonologia w zawieszeniu. Lekarzy jak nie było, tak nie ma

15:03

Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska zagrają w Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

14:43

Straciła panowanie i uderzyła w drzewo

14:15

Lipa w miejsce Madziara. Zmiany w WORD Lublin

14:04

Zero waste w praktyce. Na Szerokim odbędzie się Bazarek Sąsiedzki i warsztaty dla dzieci

13:28

Już dzisiaj ruszają żużlowe play-offy. Orlen Oil Motor zdecydowanym faworytem w półfinale

13:17

Kolejne odkrycie przy budowie S17. To ludzkie kości?

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy