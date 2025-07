Brandan AI – pierwszy w Polsce kawowy asystent AI już na gorillacoffee.pl!

Kim jest Brandan?

Brandan AI to nie kolejny zwykły chatbot. To inteligentny, kontekstowy doradca, który został stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą kupować kawę świadomie, szybko i z przyjemnością. Wspólnie z firmą Alfabet Marki opracowaliśmy narzędzie, które naprawdę rozumie potrzeby kawoszy – zarówno tych początkujących, jak i bardziej zaawansowanych.

Brandan AI jest cyfrowym awatarem prawdziwego Brandana – specjalisty od kawy, który na co dzień pracuje w Ingagi Coffee. Z zamiłowania do ludzi i zrównoważonego rozwoju kawy, Brandan przez lata dzielił się wiedzą, inspirował do świadomego parzenia i wyboru kawy oraz wspierał ideę uczciwego handlu. Teraz jego doświadczenie i podejście zostały przeniesione do świata online, by pomagać klientom w całej Polsce – o każdej porze dnia i nocy.