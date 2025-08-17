Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

W ofercie sklepów, takich jak https://multicook.zgora.pl, znajdziemy szeroki wybór mrożonych dań i półproduktów, które idealnie nadają się do przygotowania w airfryerze.

Dlaczego airfryer stał się tak popularny?

Tradycyjne smażenie wymaga dużej ilości oleju, co wpływa nie tylko na kaloryczność potraw, ale również na ich walory zdrowotne. Airfryer działa na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza, dzięki czemu potrawy są równomiernie opiekane, a jednocześnie chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku. To rozwiązanie idealne dla osób dbających o dietę, ale też dla tych, którzy chcą skrócić czas gotowania i zminimalizować bałagan w kuchni.

Co można przygotować w airfryerze z oferty Multicook?

1. Frytki i ziemniaczane przekąski

Frytki to klasyka, ale w Multicook znajdziesz też alternatywy: talarki ziemniaczane, frytki z batatów czy krokiety ziemniaczane z nadzieniem. W airfryerze wystarczy je ustawić na 180°C na 10–15 minut, a efekt to chrupiąca skórka i miękki środek bez dodatku oleju.

2. Kurczak w różnych odsłonach

Nuggetsy, stripsy z kurczaka czy panierowane skrzydełka – wszystkie te produkty można przygotować w airfryerze, uzyskując efekt zbliżony do smażenia w głębokim oleju, ale w zdrowszej wersji. Sekret tkwi w wysokiej temperaturze (ok. 200°C) i krótkim czasie obróbki, dzięki czemu mięso pozostaje soczyste.

3. Ryby i owoce morza

Filety rybne w panierce czy krewetki w tempurze również świetnie wychodzą w tym urządzeniu. Airfryer pozwala zachować delikatną strukturę mięsa rybnego, a jednocześnie nadaje mu przyjemną chrupkość. Czas przygotowania to zazwyczaj 8–12 minut.

4. Warzywa i dania wegetariańskie

Airfryer sprawdza się nie tylko do mięs. Możesz w nim przygotować warzywa w panierce, placki warzywne czy pierogi. Te ostatnie, szczególnie w wersji smażonej, zyskują zupełnie nowy charakter – są chrupiące na zewnątrz, a nadzienie pozostaje soczyste.

5. Przekąski imprezowe

Paluszki serowe, mini pizze czy czebureki to szybkie i efektowne dania, które można przygotować w kilka minut. Wystarczy włożyć je do kosza airfryera, ustawić odpowiednią temperaturę i poczekać, aż staną się złociste.

Jak dobrać czas i temperaturę w airfryerze?

Nie wszystkie produkty wymagają tej samej temperatury i czasu obróbki. Ogólnie można przyjąć:

Frytki i ziemniaki: 180°C, 10–15 minut

Drób w panierce: 200°C, 8–12 minut

Ryby: 180–190°C, 8–10 minut

Warzywa: 170–180°C, 8–12 minut

Warto pamiętać o potrząśnięciu koszem w połowie pieczenia – to zapewnia równomierne opieczenie potrawy.

Kilka praktycznych porad

Nie przeładowuj kosza – lepiej zrobić kilka mniejszych porcji, aby potrawa była równomiernie przypieczona.

Dodaj odrobinę oleju w sprayu , jeśli chcesz uzyskać jeszcze bardziej złocistą skórkę.

Rozmrażanie nie zawsze jest konieczne – wiele mrożonych produktów można włożyć do airfryera prosto z zamrażarki.

Używaj papieru do pieczenia w specjalnej formie, aby uniknąć przywierania drobnych kawałków jedzenia.

Dlaczego Multicook to dobre źródło produktów do airfryera?

Oferta obejmuje zarówno klasyczne mrożone dania, jak i bardziej wyszukane przekąski. Dzięki temu można szybko przygotować zarówno codzienny obiad, jak i menu na spotkanie z przyjaciółmi. Ważne jest też to, że produkty są dopasowane do różnych preferencji – od mięsnych po wegetariańskie.