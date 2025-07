Dlaczego drzwi bezprzylgowe biją rekordy popularności? Poznaj ich zalety!

Drzwi bezprzylgowe – czyli jakie?

W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli przylgowych drzwi bezprzylgowe cechują się brakiem widocznej krawędzi skrzydła nachodzącej na ościeżnicę, czyli tak zwanej przylgi. Tu skrzydło po zamknięciu tworzy z ościeżnicą jednolitą płaszczyznę. Zawiasy pozostają niewidoczne przez co drzwi zyskują wyjątkowy, minimalistyczny design. Specyficzna konstrukcja drzwi, choć wydaje się prosta w rzeczywistości wymaga od nas dokładnego zaplanowania wnętrza. Specjalnie przystosowaną ościeżnicę możemy zamontować tak, by pozostawała widoczna lub co szczególnie cenione całkowicie zlicowana z powierzchnią ściany dzięki czemu tworzy jednolitą niczym niezakłóconą spójną linię z murem. Drzwi bezprzylgowe z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością stąd duża ilość nowych linii, które idealnie wpisują się w modne style aranżacyjne. Wybierając skrzydła drzwiowe do domu czy mieszkania możemy zdecydować się na modele bezprzylgowe do wszystkich pomieszczeń, wybierając te z przeszkleniem do małych i ciasnych pokoi, a te z podcięciem jako drzwi do łazienki. Zasadnicza różnica widoczna jest również w cenie. Wysokiej jakości zawiasy oraz specjalne zamki umożliwiające ciche zamykanie wpływają na wyższą kwotę modeli bez przylgi.

Na co zwrócić uwagę wybierając drzwi bezprzylgowe?

Drzwi bezprzylgowe w wielu zasadniczych kwestiach różnią się od standardowych modeli. Warto zwrócić uwagę na ich montaż, zdecydowanie bardziej skomplikowany niż w przypadku drzwi przylgowych. Zawiasy ukryte w ościeżnicy sprawiają, że wszystkie elementy skrzydła drzwiowego muszą być dopasowane co do milimetra. Niedokładny montaż skutkować będzie powstawaniem nieestetycznych szczelin oraz niepłynnym domykaniem drzwi. Warto montować je z pomocą doświadczonego specjalisty, który poradzi sobie z rozwiązaniami tego typu. Na co jeszcze koniecznie zwrócić uwagę? Specyficznie przebiega także proces regulacji zawiasów, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Pomocne mogą okazać się wskazówki producenta dołączone do opakowania. Zarówno w przypadku montażu jak i regulacji zawiasów warto skorzystać z pomocy, szczególnie jeśli do tej pory nie mieliśmy do czynienia z drzwiami tego typu. Tylko fachowe wsparcie będzie gwarancją długiego i bezproblemowego użytkowania drzwi.

Drzwi bezprzylgowe – hit aranżacyjny tego sezonu!

Projektanci wnętrz w swoich aranżacjach niezwykle chętnie sięgają po drzwi tego typu. Nic dziwnego, to modele które zachwycają estetyką, jakością wykonania, minimalistycznym designem, a także praktycznością i funkcjonalnością. Zadowoleni klienci zwracają również uwagę na fakt, że niezwykle łatwo utrzymać je w czystości. Do niedawna uważano, że modele bezprzylgowe sprawdzą się tylko w stylizacjach w nowoczesnym lub minimalistycznym duchu, ale obecnie z dużym powodzeniem klienci wybierają je do wnętrz zaaranżowanych w zupełnie innej koncepcji jak np. skandynawska, glamour czy boho. Drzwi bezprzylgowe występują w wielu wersjach oraz kolorach. Warto zwrócić uwagę na te z przeszkleniem w formie mlecznej lub satynowej szyby, które sprawdzą się do niewielkich pomieszczeń, które dodatkowo potrzebują doświetlenia i optycznego powiększenia. Ogromną popularnością cieszą się drzwi w białym kolorze, które wraz z białą ścianą tworzą harmonijną i delikatną bazę stylizacji, doskonałą do wnętrz w stylu boho lub skandynawskich. Jeśli zależy nam na odrobinę bardziej dekoracyjnym aspekcie to śmiało sięgnijmy po drzwi z intarsją lub zdobnym frezem. Takie rozwiązanie nadaje wyjątkowego charakteru ascetycznym drzwiom bezprzylgowym, które zwiększają walory estetyczne każdej przestrzeni.