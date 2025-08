Działalność nierejestrowana? Gdzie wystawisz fakturę szybko i zgodnie z prawem?

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to uproszczona forma prowadzenia drobnej działalności zarobkowej, która nie wymaga rejestracji w CEIDG. To rozwiązanie idealne dla osób chcących dorobić, np. poprzez sprzedaż rękodzieła, udzielanie korepetycji czy świadczenie drobnych usług. Warunek? Twój miesięczny przychód nie może przekraczać 75% minimalnego wynagrodzenia.

Ten model działalności cieszy się rosnącą popularnością ze względu na brak obowiązku rejestracji firmy, opłacania składek ZUS czy składania deklaracji do urzędów. Choć formalności jest mniej, to temat działalność nierejestrowana a faktura – nadal budzi wiele wątpliwości.

Działalność nierejestrowana – wystawianie faktur

Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie masz obowiązku wystawiania faktury każdemu klientowi. Zgodnie z przepisami, fakturę należy wystawić wyłącznie na żądanie klienta. Co ważne, taki wniosek może zostać zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym została wykonana usługa, dostarczono towar lub otrzymano płatność (w całości lub części).

Jeśli klient nie zgłosi takiego żądania, sprzedaż możesz udokumentować np. prostym rachunkiem lub notatką. Warto jednak rozważyć wystawianie faktur nawet w takich przypadkach – to nie tylko kwestia porządku w dokumentacji, ale również sposób na budowanie profesjonalnego wizerunku i zaufania wśród klientów.

Jakie dane powinna zawierać faktura?

Wystawiona w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej faktura musi zawierać wszystkie elementy wymagane przez prawo. Zgodnie z przepisami powinna zawierać:

datę wystawienia,

kolejny numer faktury,

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

nazwę towaru lub usługi,

miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

cenę jednostkową,

kwotę należności ogółem.

Działalność nierejestrowana faktura – jak to zrobić szybko i bez stresu?

Choć może się wydawać, że wystawianie faktur wymaga specjalistycznej wiedzy, w rzeczywistości cały proces może być szybki i bezproblemowy – zwłaszcza jeśli skorzystasz z nowoczesnych rozwiązań, takich jak Fakturownia.

To intuicyjny system do fakturowania online, który pozwala błyskawicznie wygenerować dokument spełniający wszystkie wymogi formalne. Wystarczy, że założysz darmowe konto, uzupełnisz dane sprzedażowe, a system automatycznie przygotuje fakturę gotową do wysyłki. Dodatkowo Fakturownia oferuje:

gotowe szablony dokumentów,

możliwość wysyłki faktur e-mailem,

przechowywanie faktur w chmurze,

prostą obsługę nawet dla początkujących użytkowników,

integracje z e-commerce, bankami i płatnościami online.

Działalność nierejestrowana to świetny sposób na rozpoczęcie przygody z biznesem bez zbędnych formalności. Pamiętaj jednak, że w razie potrzeby musisz być gotowy do wystawienia faktury. Skorzystaj z Fakturowni, by zrobić to szybko, profesjonalnie i zgodnie z prawem. Załóż konto na Fakturownia.pl już dziś i przekonaj się, jak łatwe może być wystawianie faktur!