EXW Incoterms – co oznacza warunek „ex works” i kiedy warto go stosować?

Incoterms 2020 – czym są i jakie jest ich zastosowanie?

Incoterms, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu (ang. International Commercial Terms), to zbiór standardowych warunków, które regulują podział kosztów, obowiązków i ryzyka pomiędzy sprzedawcą a kupującym w międzynarodowych transakcjach handlowych. Zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) i są regularnie aktualizowane – ostatnia wersja to Incoterms 2020.

Celem Incoterms jest uproszczenie i ujednolicenie zasad dotyczących transportu towarów pomiędzy firmami z różnych krajów. Reguły te określają, kto odpowiada za transport, kto ponosi ryzyko uszkodzenia towaru w trakcie przewozu, kto zajmuje się odprawą celną i jakie są obowiązki obu stron transakcji. W praktyce pozwalają uniknąć nieporozumień i sporów, a także zwiększają bezpieczeństwo prawne transakcji międzynarodowych.

Co oznacza warunek EXW Incoterms?

EXW Incoterms, znane także jako ex works, to jedna z jedenastu formuł handlowych zawartych w Incoterms 2020. Jest to najprostszy i najbardziej „sprzedawco-oszczędny” warunek dostawy. W przypadku EXW, sprzedawca spełnia swoje obowiązki w momencie udostępnienia towaru kupującemu w określonym miejscu – najczęściej w swoim magazynie, zakładzie produkcyjnym lub innym wskazanym miejscu (np. centrum logistycznym).

Z punktu widzenia sprzedawcy formuła EXW oznacza minimalne zaangażowanie: nie musi on organizować transportu, załatwiać formalności celnych, ani ponosić żadnych kosztów poza przygotowaniem towaru do odbioru. Kupujący natomiast przejmuje na siebie cały ciężar organizacyjny i finansowy: od załadunku towaru, przez przewóz, odprawy celne, aż po dostarczenie towaru do miejsca przeznaczenia.

Obowiązki sprzedawcy i kupującego przy EXW

W formule EXW Incoterms podział obowiązków wygląda następująco:

Sprzedawca (eksporter):

udostępnia towar w ustalonym miejscu (np. magazyn),

przygotowuje towar do wydania,

dostarcza podstawowe dokumenty handlowe (np. fakturę),

nie odpowiada za załadunek, transport ani odprawy celne.

Kupujący (importer):

organizuje i finansuje załadunek towaru,

odpowiada za transport międzynarodowy i krajowy,

przeprowadza odprawę celną eksportową i importową,

ponosi ryzyko związane z towarem od momentu jego odbioru.

To oznacza, że kupujący musi mieć odpowiednie doświadczenie lub wsparcie partnera, np. agencji celnej czy firmy spedycyjnej, aby prawidłowo zrealizować wszystkie etapy łańcucha dostaw.

EXW a odprawa celna – istotne ryzyko dla eksportera

Chociaż EXW Incoterms formalnie nie nakłada na sprzedawcę obowiązku przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej, w praktyce często jest to konieczne. Zgodnie z przepisami celnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, to właśnie eksporter musi zostać zgłoszony jako osoba dokonująca wywozu towaru poza UE.

Jeśli kupujący nie ma siedziby na terenie UE, nie może samodzielnie przeprowadzić odprawy celnej w imieniu eksportera. W takiej sytuacji, mimo że warunki EXW tego nie wymagają, sprzedawca i tak musi przejąć odpowiedzialność za zgłoszenie towaru do urzędu celnego. To często generuje niepotrzebne komplikacje i sprzeczności z duchem samej formuły ex works.

Z tego względu niektórzy eksperci zalecają unikanie EXW w transakcjach pozaunijnych na rzecz np. formuły FCA (Free Carrier), która pozwala na większą elastyczność przy odprawie celnej.