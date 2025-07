Greckie wyspy, które musisz odwiedzić!

Skopelos - co to jest za wyspa?

Skopelos to relatywnie niewielka wyspa należąca do archipelagu Sporad Północnych, która jest położona na słynnym Morzu Egejskim. Pomimo że jest nieco mniej znana niż inne greckie wyspy, to jej naturalne piękno oraz spokojna atmosfera czynią ją wręcz doskonałym miejscem na relaksujący urlop. Skopelos słynie przede wszystkim z gęsto zalesionych wzgórz, które schodzą aż do krystalicznie czystych zatok, stanowiących jedną z ozdób wyspy. W przeciwieństwie do bardziej komercyjnych wysp, tutaj da się naprawdę odpocząć od zgiełku i tłumów turystów, co ma spore znaczenie dla osób ceniących sobie spokój. Charakterystyczne białe domy z niebieskimi okiennicami, klimatyczne uliczki i dziesiątki drobnych kościołów rozsianych po całej wyspie tworzą fenomenalny krajobraz, który przyciąga fanów fotografii i klasycznej greckiej architektury.

Co ciekawe, Skopelos zdobyła międzynarodową sławę po premierze filmu „Mamma Mia!”, który kręcono właśnie na tej ślicznej wyspie. W efekcie coraz więcej turystów zaczęło odkrywać jej walory przyrodnicze. Kaplica Agios Ioannis, która jest położona na skalistym wzniesieniu z widokiem na morze, to bezsprzecznie jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na wyspie, które warto zobaczyć na własne oczy. Skopelos to również wyspa pełna walorów gastronomicznych. Lokalna kuchnia opiera się na świeżych produktach, oliwie z oliwek i rybach. Planując wakacje na Skopelos , na pewno warto skosztować tych przysmaków.

Atrakcje na wyspie Skiathos - co musisz zrobić?

Skiathos to niewielka wyspa, która należy do archipelagu Sporad, lecz warto zaznaczyć, że jest znacznie bardziej tętniąca życiem niż spokojna Skopelos i dzieje się tam o wiele więcej. Jest znana przede wszystkim z przepięknych plaż, które robią doskonałe wrażenie. Jest ich tu ponad 60, z których każda oferuje coś niespotykanego. Najbardziej znaną z nich jest z pewnością Koukounaries, a więc bardzo rozległa, piaszczysta plaża otoczona lasem sosnowym, uważana za jedną z najbardziej urokliwych w całej Grecji. Woda w tej części wyspy jest perfekcyjnie czysta, a dno subtelnie opada, co czyni to miejsce odpowiednim zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla entuzjastów nurkowania czy snorkelingu.

Skiathos to również wyspa z niebywale bujnym życiem nocnym. Główne miasto, a więc Chora, tętni głośną muzyką do późnych godzin nocnych. Liczne bary, tawerny i kluby wpływają na to, że wieczory na wyspie nigdy nie są nudne i monotonne. Poza tym warto wybrać się na spacer po starej części miasta. W tym miejscu klimatyczne uliczki, kolorowe balkony i piękne kościoły tworzą prawdziwie grecką atmosferę. Fani historii powinni z pewnością odwiedzić słynny klasztor Evangelistria, położony na wzgórzu, z którego rozciąga się majestatyczny widok na całą wyspę. Jest to również miejsce o sporym znaczeniu historycznym, związane z powstaniem greckiej floty wojennej w czasie walk o niepodległość. Rejsy wokół wyspy, dostępne niemal codziennie, pozwalają zobaczyć ukryte zatoczki i dziewicze plaże, które pokochają wszyscy miłośnicy pięknych widoków. Dzięki tym atrakcjom wakacje na Skiathos na pewno będą niezapomniane.

Wakacje na Kefalonii - najciekawsze rozrywki dla turystów

Planujesz wakacje w Grecji? Jeśli tak, to Kefalonia będzie strzałem w dziesiątkę. Jest to największa z Wysp Jońskich, znana z pięknego krajobrazu i niebywale bogatej oferty turystycznej. Wyspa zachwyca swoimi kontrastami. Nie brakuje tam skalistych klifów i gór, aczkolwiek ważnym elementem wyspy są rownież zielone doliny oraz przepiękne plaże. Jedną z największych atrakcji Kefalonii jest plaża Myrtos, nierzadko fotografowana ze względu na jej niesamowity kolor wody i otoczenie stromych, białych klifów. To miejsce robi niemałe wrażenie na każdym, kto choć raz tu zawita. Równie porywająca jest słynna jaskinia Melissani, w której można popłynąć łódką po podziemnym jeziorze, podziwiając naturalne światło wpadające przez zawalony dach jaskini. Jest to naprawdę magiczne doświadczenie, które zostaje w pamięci na długo.

Dla osób lubiących aktywny wypoczynek Kefalonia zapewnia szlaki piesze i rowerowe w pobliżu góry Ainos, której szczyt sięga niemal 1600 metrów n.p.m. Park narodowy otaczający górę to perfekcyjne miejsce do bezpośredniego kontaktu z naturą. Fani bogatej historii i kultury powinni z kolei odwiedzić miejscowość Fiskardo, czyli piękne portowe miasteczko, które jako jedno z niewielu ocalało z tragicznego trzęsienia ziemi w 1953 roku. W efekcie zachowało oryginalną, wenecką architekturę i stanowi istny rarytas wśród zabudowań wyspy. Planując wakacje na Kefalonii, na pewno trzeba uwzględnić to miejsce.