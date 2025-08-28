Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Jak mądrze korzystać z ekranów? Poznaj zasady ochrony wzroku w cyfrowym świecie

Długie korzystanie z telefonów, komputerów i tabletów może prowadzić do pieczenia, suchości oraz bólu oczu. Przekonaj się, jak chronić wzrok podczas pracy i zabawy na urządzeniach elektronicznych.

Długotrwałe patrzenie w ekrany urządzeń elektronicznych powoduje zmniejszenie częstości mrugania, potencjalne przeciążenie mięśni odpowiedzialnych za akomodację oraz wysuszenie powierzchni oka. Może też prowadzić do cyfrowego zmęczenia wzroku, pogorszenia jakości snu, a nawet bólu głowy i karku. Na szczęście istnieją sposoby, aby ograniczyć te skutki – od ergonomii korzystania z urządzeń po odpowiednie krople do oczu.

Z tego artykułu dowiesz się: jak długo można patrzeć w ekran bez szkody, jak ustawić komputer i telefon, czy okulary z filtrem światła niebieskiego działają, jak chronić wzrok przed zmęczeniem.

Jak długo można patrzeć w ekran urządzeń bez szkody dla oczu?

Nie ma jednej uniwersalnej granicy czasowej, ale większość specjalistów zaleca robienie przerwy co 20 minut, nawet przy pracy lekkiej i bez wysiłku wzrokowego. Badania wskazują, że cyfrowe zmęczenie wzroku (CVS) może pojawić się już po kilku godzinach patrzenia w ekran. Objawia się pieczeniem, uczuciem suchości, łzawieniem, zamgleniem widzenia i bólem oczu.

Jak ustawić ekran komputera, aby ograniczyć zmęczenie wzroku?

Ergonomia ma kluczowe znaczenie dla komfortu widzenia. Zadbaj o:

  • odległość monitora od oczu: 50–70 cm,

  • ustawienie ekranu poniżej linii wzroku,

  • brak odblasków i odbić światła z okien lub lamp,

  • ustawienie ekranu bokiem do źródeł światła,

  • światło w pomieszczeniu rozproszone i naturalne.

W przypadku używania telefonu, warto unikać korzystania z niego w pozycji leżącej, przy zgaszonym świetle lub z bardzo bliskiej odległości.

Czy okulary z filtrem niebieskiego światła działają?

Obecne dane sugerują, że okulary z filtrem światła niebieskiego mogą zmniejszać subiektywne odczucia zmęczenia oczu czy subiektywną poprawę jakości snu1, ale nie u wszystkich. Jeśli nie masz wady wzroku, nie musisz ich nosić. Jednak jeśli Twoje oczy są wrażliwe na światło ekranów, warto rozważyć filtr w szkłach lub aktywowanie trybu nocnego w urządzeniach.

Co robić w trakcie korzystania z ekranu urządzeń elektronicznych, aby chronić wzrok?

Najlepiej działa zasada 20-20-20 – co 20 minut patrz przez 20 sekund w punkt oddalony o 20 stóp (czyli ok. 6 metrów)2. Pomaga to rozluźnić napięcie mięśni oczu i nawilżyć powierzchnię gałki ocznej. Warto też:

  • częściej świadomie mrugać,

  • pić wodę – odwodnienie pogarsza jakość filmu łzowego,

  • zmieniać pozycję ciała i odsuwać telefon, zamiast trzymać go pod nosem.

Dlaczego warto ograniczyć urządzenia emitujące światło niebieskie wieczorem?

Niebieskie światło emitowane przez ekrany może zaburzać naturalny rytm snu3. Wieczorne korzystanie z telefonu lub laptopa utrudnia zasypianie i pogarsza jakość snu, co przekłada się na wolniejszą regenerację oczu. Najlepiej na godzinę przed snem zrezygnować z patrzenia w ekran, zwłaszcza w ciemnym pomieszczeniu. Zamiast tego wybierz czytanie książki, spacer lub wyciszenie w półmroku.

Jakie krople mogą pomóc, gdy oczy są suche i podrażnione?

Gdy oczy pieką, są suche i nadwrażliwe na światło, ulgę mogą przynieść krople o działaniu ochronnym, kojącym i fotoprotekcyjnym. Możesz sięgnąć np. po krople do oczu NOKO.

NOKO TRIO to wyrób medyczny do stosowania do oczu zawierający kwas hialuronowy, kwas rozmarynowy i witaminę B12. Krople mają głównie działanie nawilżające i kojące. Kwas rozmarynowy i witamina B12 są substancjami antyoksydacyjnymi, które reagują z wolnymi rodnikami i neutralizują je. Działanie antyoksydacyjne zachodzi na powierzchni rogówki. Krople tworzą również tarczę ochronną, dzięki czemu zabezpieczają przed promieniowaniem UV i niebieskim światłem.

NOKO TRIO jest zatem szczególnie odpowiedni w przypadku zespołu suchego oka, alergii oczu lub innego dyskomfortu oczu wywołanego czynnikami środowiskowymi lub mechanicznymi. NOKO TRIO jest również wskazany do częstego i długotrwałego stosowania. Chroni oczy przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV i światłem niebieskim, zarówno pochodzenia naturalnego (słonecznego), jak i sztucznego emitowanym przez np. komputer, tablet, smartfon i ekrany telewizorów.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Producent NOKO TRIO: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. Podmiot prowadzący reklamę: USP Zdrowie sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

1. Lawrenson JG, Hull CC, Downie LE. The effect of blue-light blocking spectacle lenses on visual performance, macular health and the sleep–wake cycle: a systematic review of the literature. Ophthalmic Physiol Opt. 2017;37(6):644–654. https://doi.org/10.1111/opo.12406

2. Sheppard AL, Wolffsohn JS. Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration. BMJ Open Ophthalmol. 2018. https://bmjophth.bmj.com/content/3/1/e000146

3. Tosini G, Ferguson I, Tsubota K. Effects of blue light on the circadian system and eye physiologyMol Vis. 2016;22:61–72. PMC4734149

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

W poniedziałek wpadł, a dzisiaj jest już po wyroku. Sąd zebrał się błyskawicznie i szybko ukarał kierowcę zatrzymanego na jeździe po pijanemu, który na dodatek złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Odpady po remoncie? Zorganizuj ich wywóz bez stresu

Odpady po remoncie? Zorganizuj ich wywóz bez stresu

Gruz, resztki tynków, stare kafelki i opakowania po materiałach – to nieodłączny element każdego remontu. Choć końcowy efekt prac budowlanych cieszy, to sama utylizacja pozostałości potrafi być kłopotliwa. Jak pozbyć się odpadów szybko, legalnie i bez zbędnych kosztów? Zwykle najpraktyczniejszym rozwiązaniem okazuje się wynajem kontenera.
Awansowane nauczycielki z Martą Majewską, burmistrz Hrubieszowa

Awans nauczycielek na koniec wakacji. Ta piątka ma już na to "papiery"

Akty nadania stopnia awansu zawodowego zostały oficjalnie i uroczyście wręczone. Pięć nauczycielek z hrubieszowskich podstawówek i przedszkoli wkroczy w nowy rok szkolny jako mianowane.
Bariera na Bugu działa. Przez miesiąc wyłapali ponad 300 imigrantów

Bariera na Bugu działa. Przez miesiąc wyłapali ponad 300 imigrantów

Przeszło 300 osób, które w ostatnim czasie przez Bug usiłowało przekroczyć granicę, nie dostało się do Polski. Pomocna, jak przekazuje straż graniczna, okazała się działająca tam od ponad miesiąca bariera elektroniczna.
Jak profesjonalne wyposażenie kuchni zwiększa rentowność restauracji?

Jak profesjonalne wyposażenie kuchni zwiększa rentowność restauracji?

Prowadzenie restauracji wymaga nie tylko talentu kulinarnego, ale też twardego podejścia do kosztów. Rosnące ceny produktów, energii i wynagrodzeń powodują, że każda decyzja biznesowa ma duże znaczenie dla rentowności lokalu. Na pierwszy plan wysuwa się wyposażenie kuchni. To, jaki sprzęt wybierzemy, może albo zwiększyć koszty, albo pomóc szybciej zarabiać. Dobre urządzenia pozwalają skrócić czas przygotowania potraw, zmniejszyć ilość odpadów i lepiej wykorzystać pracę zespołu.
Były pomocnik Motoru wylądował w IV lidze

Były pomocnik Motoru wylądował w IV lidze

Niespodziewany transfer byłego zawodnika Motoru Lublin. Marcel Gąsior, który w lecie pożegnał się z ekipą żółto-biało-niebieskich dopiero teraz związał się z nowym klubem. Pomocnik zdecydował się na przenosiny do... czwartoligowej Olimpii Zambrów.
Do wypadku doszło w środę po południu

Wypadek motocyklisty. Zawinił 70-latek z toyoty

46-latek trafił do szpitala po tym, jak jadąc motocyklem zderzył się z osobową toyotą. Za kierownicą samochodu siedział 70-letni mężczyzna. Według policji, to on doprowadził do wypadku.
Siedziba Poleskiego Parku Narodowego

Kto pokieruje parkiem? Ministerstwo ogłosiło konkurs na dyrektora PPN

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szuka dyrektorów dla kilku parków narodowych. Jeden z konkursów dotyczy szefa Polskiego Parku Narodowego.
Chełm przeniesie się w lata 20. i 30. „Retro Fest 2025” już w niedzielę

Chełm przeniesie się w lata 20. i 30. „Retro Fest 2025” już w niedzielę

Chełmski Dom Kultury po raz kolejny zaprasza mieszkańców i gości miasta na niezwykłą podróż w czasie. „Retro Fest 2025” odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia na skarpie przy ChDK, a całość wydarzenia jak zwykle będzie otwarta dla wszystkich.

Jak Polskie Stowarzyszenie Psychologów, Psychoterapeutów i Lekarzy kształtuje standardy etyczne w praktyce psychologicznej?

Jak Polskie Stowarzyszenie Psychologów, Psychoterapeutów i Lekarzy kształtuje standardy etyczne w praktyce psychologicznej?

Zdrowie psychiczne w ostatnich latach stało się tematem o ogromnym znaczeniu społecznym. Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej tych aspektów życia pojawiła się potrzeba tworzenia jasnych zasad regulujących pracę specjalistów. Ujednolicone standardy etyczne chronią nie tylko osoby korzystające z pomocy, ale również wspierają specjalistów. Zobacz, Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa PSPPiL!
Salon Senpo w Lublinie – wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć sypialnię marzeń

Salon Senpo w Lublinie – wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć sypialnię marzeń

Twój sen jest dla nas ważny, naprawdę. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by każdy klient znalazł w naszym salonie wyposażenie do sypialni, które spełni jego oczekiwania. Salon Senpo w Lublinie to z jednej strony doświadczenie, z drugiej wszechstronna oferta, a ponadto także profesjonalna obsługa, która doradzi, jak dobrze wyspać się w swoim domu! Sprawdź ofertę, jaką posiada i czym się wyróżnia na tle innych znanych salonów!
Market sieci Aldi

Dwa nowe sklepy niemieckiej sieci dyskontów. Wkrótce otwarcie

Najpierw w Radzyniu Podlaskim, a tydzień później w Zamościu. Na początku września niemiecka sieć dyskontów Aldi otwiera dwa swoje nowe markety w województwie lubelskim.
Lewart pokonał w zaległym meczu rezerwy Motoru i nadal ma komplet punktów
ZDJĘCIA
galeria

Lewart pokonał w zaległym meczu rezerwy Motoru i nadal ma komplet punktów

W środę piłkarze Motoru II i Lewartu odrobili zaległości z pierwszej kolejki. Spadkowicz z Betclic III ligi pokonał przy Al. Zygmuntowskich żółto-biało-niebieskich 3:1.
Muzykę do tańca podczas pożegnania wakacji z ZDK ma serwować zespół Blueberry Hill
30 sierpnia 2025, 20:00

Potańcówka na koniec wakacji. Impreza w amerykańskim stylu

Klasyczne utwory rock’n’rollowe czy swingowe rozbrzmiewać będą w sobotni (30 sierpnia) wieczór w Zamościu podczas tanecznego pożegnania wakacji, na które zaprasza Zamojski Dom Kultury.

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
galeria
film

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)
galeria
film

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy próbowali wpłynąć na decyzję radnych miejskich. Mimo dużego zaangażowania i licznej obecności, krytykowany przez nich projekt uchwały zyskał poparcie
galeria
film

Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

