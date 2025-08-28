Jak mądrze korzystać z ekranów? Poznaj zasady ochrony wzroku w cyfrowym świecie

Długotrwałe patrzenie w ekrany urządzeń elektronicznych powoduje zmniejszenie częstości mrugania, potencjalne przeciążenie mięśni odpowiedzialnych za akomodację oraz wysuszenie powierzchni oka. Może też prowadzić do cyfrowego zmęczenia wzroku, pogorszenia jakości snu, a nawet bólu głowy i karku. Na szczęście istnieją sposoby, aby ograniczyć te skutki – od ergonomii korzystania z urządzeń po odpowiednie krople do oczu.

Z tego artykułu dowiesz się: jak długo można patrzeć w ekran bez szkody, jak ustawić komputer i telefon, czy okulary z filtrem światła niebieskiego działają, jak chronić wzrok przed zmęczeniem.

Jak długo można patrzeć w ekran urządzeń bez szkody dla oczu?

Nie ma jednej uniwersalnej granicy czasowej, ale większość specjalistów zaleca robienie przerwy co 20 minut, nawet przy pracy lekkiej i bez wysiłku wzrokowego. Badania wskazują, że cyfrowe zmęczenie wzroku (CVS) może pojawić się już po kilku godzinach patrzenia w ekran. Objawia się pieczeniem, uczuciem suchości, łzawieniem, zamgleniem widzenia i bólem oczu.

Jak ustawić ekran komputera, aby ograniczyć zmęczenie wzroku?

Ergonomia ma kluczowe znaczenie dla komfortu widzenia. Zadbaj o:

odległość monitora od oczu: 50–70 cm,

ustawienie ekranu poniżej linii wzroku,

brak odblasków i odbić światła z okien lub lamp,

ustawienie ekranu bokiem do źródeł światła,

światło w pomieszczeniu rozproszone i naturalne.

W przypadku używania telefonu, warto unikać korzystania z niego w pozycji leżącej, przy zgaszonym świetle lub z bardzo bliskiej odległości.

Czy okulary z filtrem niebieskiego światła działają?

Obecne dane sugerują, że okulary z filtrem światła niebieskiego mogą zmniejszać subiektywne odczucia zmęczenia oczu czy subiektywną poprawę jakości snu1, ale nie u wszystkich. Jeśli nie masz wady wzroku, nie musisz ich nosić. Jednak jeśli Twoje oczy są wrażliwe na światło ekranów, warto rozważyć filtr w szkłach lub aktywowanie trybu nocnego w urządzeniach.

Co robić w trakcie korzystania z ekranu urządzeń elektronicznych, aby chronić wzrok?

Najlepiej działa zasada 20-20-20 – co 20 minut patrz przez 20 sekund w punkt oddalony o 20 stóp (czyli ok. 6 metrów)2. Pomaga to rozluźnić napięcie mięśni oczu i nawilżyć powierzchnię gałki ocznej. Warto też:

częściej świadomie mrugać,

pić wodę – odwodnienie pogarsza jakość filmu łzowego,

zmieniać pozycję ciała i odsuwać telefon, zamiast trzymać go pod nosem.

Dlaczego warto ograniczyć urządzenia emitujące światło niebieskie wieczorem?

Niebieskie światło emitowane przez ekrany może zaburzać naturalny rytm snu3. Wieczorne korzystanie z telefonu lub laptopa utrudnia zasypianie i pogarsza jakość snu, co przekłada się na wolniejszą regenerację oczu. Najlepiej na godzinę przed snem zrezygnować z patrzenia w ekran, zwłaszcza w ciemnym pomieszczeniu. Zamiast tego wybierz czytanie książki, spacer lub wyciszenie w półmroku.

Jakie krople mogą pomóc, gdy oczy są suche i podrażnione?

Gdy oczy pieką, są suche i nadwrażliwe na światło, ulgę mogą przynieść krople o działaniu ochronnym, kojącym i fotoprotekcyjnym. Możesz sięgnąć np. po krople do oczu NOKO.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

