Jakie dokumenty i dane będą Ci potrzebne do zarejestrowania własnej firmy?

Dane identyfikacyjne – fundament Twojej nowej firmy

Pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do własnej działalności jest złożenie wniosku CEIDG-1, który jest centralnym dokumentem integrującym zgłoszenie do urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do jego wypełnienia niezbędny jest dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Kluczowe dane osobowe, które należy podać, to:

imię i nazwisko,

nazwisko rodowe,

imiona rodziców,

data i miejsce urodzenia.

Niezwykle istotne jest również wskazanie numeru PESEL, który stanowi podstawowy identyfikator osoby fizycznej w Polsce. Jeśli go nie posiadasz, podaj numer z innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Musisz również określić swoje obywatelstwo.

Kolejnym wymogiem jest podanie adresu zamieszkania oraz adresu do doręczeń, który może być tożsamy z adresem zamieszkania. To podstawowe obowiązki. Więcej użytecznych informacji o zakładaniu firmy znajdziesz tutaj: https://firmove.pl/zakladanie-firmy.

Charakterystyka działalności – od nazwy po kody PKD

We wniosku CEIDG-1 oprócz danych osobowych musisz szczegółowo opisać planowaną działalność. Kluczowym elementem jest nazwa firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) obligatoryjnie musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Oznacza to, że nazwa „Kreatywna Strefa”, jest niewystarczająca. Pełna, oficjalna nazwa Twojego przedsiębiorstwa powinna brzmieć np. „Kreatywna Strefa Anna Nowak”. Można również zdefiniować nazwę skróconą, która będzie używana na fakturach czy w kontaktach handlowych.

Jeśli dokumentacja księgowa będzie przechowywana w biurze rachunkowym, jego adres również należy wpisać we wniosku. Podczas rejestracji konieczne jest też określenie kodów PKD 2025 (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Najważniejszy jest kod główny, który najlepiej opisuje profil przedsiębiorstwa, a szczegółowy zakres wyznaczają kody dodatkowe. Warto założenie firmy poprzedzić analizą i przemyśleć, jaki będzie zakres działalności, ale pamiętaj, że w każdej chwili możesz dodać lub zmienić kody, jeśli Twój biznes się rozwinie lub ewoluuje.

Kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe – kluczowe decyzje na start

Rejestracja firmy to nie tylko formalności administracyjne, ale przede wszystkim moment podejmowania strategicznych decyzji finansowych. Jedną z najważniejszych jest wybór formy opodatkowania. Dostępne opcje to:

skala podatkowa,

podatek liniowy,

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Każda z nich ma inną specyfikę i stawki. Na przykład ryczałt uniemożliwia odliczanie kosztów uzyskania przychodu, ale oferuje niższe stawki podatku, a podatek liniowy ma stałą stawkę 19% niezależnie od dochodu.

Równie ważną kwestią jest zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS. We wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca określa, czy będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z Ulgi na start (zwolnienia ze składek społecznych przez 6 miesięcy) oraz Preferencyjnych składek ZUS i Małego ZUS-u Plus. Więcej ważnych informacji na ten i inne tematy dotyczące przedsiębiorców znajdziesz na eksperckim portalu Firmove.pl.

Pamiętaj, że we wniosku musisz też podać dane właściwego urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego, który będzie służył do rozliczeń firmowych. Może to być rachunek osobisty, ale dla zachowania przejrzystości finansów rekomendowane jest założenie oddzielnego konta firmowego.