Jakie są rodzaje regałów przemysłowych? Praktyczny przegląd systemów magazynowych!

Regały półkowe – klasyka w lekkim wydaniu

Najnowsze dane pokazują, że aż 65% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wykorzystuje regały półkowe jako podstawowy system składowania. Rozwiązanie sprawdza się idealnie w magazynach z drobnym asortymentem, gdzie priorytetem jest łatwy dostęp do każdego produktu.

Regały półkowe znajdziesz przede wszystkim w centrach dystrybucyjnych obsługujących handel elektroniczny, aptekach, bibliotekach czy archiwach. Możesz na nich przechowywać kartony z odzieżą, elektronikę, dokumenty, części zamienne czy produkty spożywcze. Najwytrzymalsze modele wytrzymują obciążenie do 500 kg na pojedynczą półkę, a to pozwala składować nawet cięższe przedmioty przemysłowe.

Dużą zaletą tego systemu jest możliwość ręcznego kompletowania zamówień. Pracownicy magazynu mogą szybko poruszać się między regałami, zbierając produkty zgodnie z zamówieniem. Elastyczność konfiguracji pozwala dostosować wysokość półek do gabarytów towaru, maksymalizując wykorzystanie przestrzeni pionowej.

Regały paletowe – kręgosłup dużych magazynów

Przejście do regałów paletowych oznacza wkroczenie w świat przemysłowego magazynowania na dużą skalę.

System rzędowy, najpopularniejszy typ regałów paletowych, umożliwia dostęp do każdej palety z poziomu korytarza. Wysokość składowania może sięgać nawet 12 metrów, wymagając użycia specjalistycznych wózków wysokiego podnoszenia.

Regały wjezdne typu drive-in działają według odmiennej zasady. Wózek widłowy wjeżdża bezpośrednio między konstrukcje nośne, umieszczając palety na prowadnicach. System ten sprawdza się przy składowaniu dużych ilości tego samego towaru, choć ogranicza dostęp do poszczególnych palet.

Wybór między systemem FIFO (pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł) a LIFO (ostatni wszedł, pierwszy wyszedł) zależy od charakteru składowanych towarów. Produkty z terminem ważności wymagają rotacji FIFO, podczas gdy materiały budowlane czy surowce przemysłowe mogą funkcjonować w systemie LIFO. Regały wysokiego składowania przynoszą największe korzyści w halach o wysokości powyżej 8 metrów, gdzie koszt metra kwadratowego powierzchni jest szczególnie wysoki.

Regały wspornikowe i przesuwne – oszczędność miejsca i wygoda składowania

Regały wspornikowe rozwiązują problem składowania przedmiotów o nietypowych kształtach i sporej długości. Rury stalowe, belki konstrukcyjne, profile aluminiowe, płyty MDF czy deski drewniane znajdą tu swoje miejsce. Wsporniki można regulować co 50-100 mm, dostosowując system do konkretnych wymiarów towaru. Konstrukcja wspornikowa wytrzymuje obciążenia punktowe do 2000 kg na ramię, a to czyni ją idealnym rozwiązaniem dla hurtowni materiałów budowlanych czy zakładów metalowych. Jednostronne regały montuje się przy ścianie, podczas gdy dwustronne umieszcza się w centrum hali, umożliwiając załadunek z obu stron.

Regały przesuwne reprezentują szczyt optymalizacji przestrzeni magazynowej. System torów i napędów elektrycznych pozwala przesuwać całe sekcje regałów, tworząc korytarz roboczy tylko tam, gdzie jest aktualnie potrzebny. Oszczędność miejsca sięga 80% w porównaniu do tradycyjnych systemów stacjonarnych. Rozwiązanie sprawdza się w archiwach, bibliotekach, magazynach części zamiennych oraz wszędzie tam, gdzie powierzchnia jest ograniczona, a częstotliwość dostępu do towaru relatywnie niska.

Jak dobrać regały przemysłowe do potrzeb firmy?

Analiza rodzaju składowanego towaru stanowi punkt wyjścia każdej decyzji o wyborze systemu regałowego. Produkty o wysokiej rotacji wymagają łatwego dostępu, a to przemawia za regałami półkowymi lub paletowymi typu rzędowego. Towary sezonowe lub archiwalne mogą być składowane w systemach gęstego składowania typu drive-in lub przesuwnych.

Parametry techniczne hali determinują możliwości instalacji. Wysokość użyteczna, nośność podłoża, rozstaw słupów konstrukcyjnych oraz szerokość korytarzy dla wózków widłowych wyznaczają granice systemu. Wózki reach truck wymagają korytarzy o szerokości 2,7-3,2 metra, podczas gdy wózki VNA (VeryNarrowAisle) mogą pracować w korytarzach szerokości 1,6-2,0 metra.

Bezpieczeństwo i zgodność z normami stanowią aspekt niepodlegający kompromisowi. Norma PN-EN 15512 określa wymagania dotyczące projektowania i montażu regałów paletowych. Regularne przeglądy techniczne, oznakowanie nośności oraz systemy ochrony przed kolizjami z wózkami to elementy obowiązkowe w każdym profesjonalnym magazynie. Jeśli szukasz sprawdzonych rozwiązań w zakresie magazynowania, zapoznaj się z ofertą sklepu paletowe.com.pl - regały przemysłowe Wrocław – systemów projektowanych z myślą o realnych potrzebach Twojego magazynu.

Wybór regałów przemysłowych wpływa bezpośrednio na logistykę, bezpieczeństwo, ergonomię i koszty operacyjne każdego magazynu. Znajomość dostępnych rozwiązań i ich zastosowań ułatwia dobór systemu działającego w praktyce, a nie tylko prezentującego się atrakcyjnie w materiałach promocyjnych. Przemyślana inwestycja w odpowiedni system regałowy zwraca się przez lata efektywnej eksploatacji i zwiększoną produktywność magazynu.