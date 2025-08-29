„Klika” Ci w szczęce? Kiedy to normalne, a kiedy sygnał, by odwiedzić dentystę i fizjoterapeutę stomatologicznego

Czym właściwie są stawy skroniowo-żuchwowe?

Stawy skroniowo-żuchwowe (SSŻ) to niewielkie, ale niezwykle istotne połączenia między kością skroniową czaszki a żuchwą. Dzięki nim możemy mówić, gryźć czy ziewać. Aby funkcjonowały prawidłowo, konieczna jest harmonijna współpraca mięśni, więzadeł, chrząstki i krążka stawowego. Gdy dochodzi do zaburzeń – np. przesunięcia krążka czy zwiększonego napięcia mięśni – mogą pojawić się charakterystyczne trzaski i klikanie.

Dlaczego „klika” w szczęce?

Najczęstsze przyczyny to:

bruksizm i nadmierne napięcie mięśni ,

, wady zgryzu , braki zębowe lub nieprawidłowe ustawienie zębów,

, braki zębowe lub nieprawidłowe ustawienie zębów, przemieszczenie krążka stawowego ,

, urazy w obrębie twarzy,

zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Co ważne – większość z tych problemów może rozpoznać wyłącznie lekarz dentysta, dlatego to on powinien być pierwszym specjalistą, do którego zwracamy się z objawami.

Kiedy klikanie w szczęce to norma, a kiedy sygnał alarmowy?

Nieszkodliwe może być sporadyczne „pyknięcie” podczas ziewania czy szerokiego otwierania ust – jeśli nie towarzyszy mu ból ani ograniczenie ruchu.

Natomiast wizyta u dentysty (a następnie – na jego zalecenie – u fizjoterapeuty stomatologicznego) jest konieczna, gdy oprócz kliknięć pojawiają się:

ból w okolicy stawu, szczęki lub ucha,

blokowanie się żuchwy przy otwieraniu ust,

bóle głowy, karku, napięcie szyi,

szumy uszne lub zawroty głowy,

nierównomierna praca żuchwy,

uczucie sztywności podczas mówienia czy jedzenia.

Rola fizjoterapii stomatologicznej

Fizjoterapeuta stomatologiczny najczęściej działa we współpracy z dentystą. Jego zadaniem jest zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawa ruchomości żuchwy oraz nauka prawidłowych wzorców ruchowych. W terapii wykorzystuje się m.in. techniki manualne, ćwiczenia czynne oraz edukację pacjenta.

Współpraca dentysty i fizjoterapeuty pozwala skutecznie leczyć przyczynę problemu – niezależnie od tego, czy wynika on z bruksizmu, wady zgryzu czy przeciążenia mięśni.

Jak dbać o stawy na co dzień?

unikaj zaciskania zębów,

ogranicz żucie gumy i twardych pokarmów,

dbaj o prawidłową postawę ciała,

stosuj techniki relaksacyjne,

pamiętaj o regularnych wizytach kontrolnych u dentysty.

Podsumowanie

Klikanie w szczęce nie zawsze jest powodem do niepokoju. Jednak jeśli towarzyszą mu inne dolegliwości, pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza dentysty i fizjoterapia stomatologiczna w Poznaniu. To on diagnozuje problem i w razie potrzeby kieruje na odpowiednią terapię – w tym do fizjoterapeuty stomatologicznego. Współpraca tych specjalistów daje najlepsze rezultaty i pozwala zadbać o zdrowie stawów skroniowo-żuchwowych na długie lata.