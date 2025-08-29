„Klika” Ci w szczęce? Kiedy to normalne, a kiedy sygnał, by odwiedzić dentystę i fizjoterapeutę stomatologicznego

Codzienne czynności, takie jak ziewanie, jedzenie czy mówienie, wydają się czymś zupełnie naturalnym. Dopiero gdy pojawia się dziwny dźwięk – charakterystyczne „kliknięcie” w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego – zaczynamy zwracać uwagę na coś, co wcześniej działało bez zarzutu. Wiele osób bagatelizuje ten objaw, jednak w niektórych przypadkach może on być pierwszym sygnałem zaburzeń wymagających konsultacji ze specjalistą – przede wszystkim lekarzem dentystą, który diagnozuje problem i decyduje o dalszym postępowaniu, często zalecając również fizjoterapię stomatologiczną.
Czym właściwie są stawy skroniowo-żuchwowe?
Stawy skroniowo-żuchwowe (SSŻ) to niewielkie, ale niezwykle istotne połączenia między kością skroniową czaszki a żuchwą. Dzięki nim możemy mówić, gryźć czy ziewać. Aby funkcjonowały prawidłowo, konieczna jest harmonijna współpraca mięśni, więzadeł, chrząstki i krążka stawowego. Gdy dochodzi do zaburzeń – np. przesunięcia krążka czy zwiększonego napięcia mięśni – mogą pojawić się charakterystyczne trzaski i klikanie.
Dlaczego „klika” w szczęce?
Najczęstsze przyczyny to:
- bruksizm i nadmierne napięcie mięśni,
- wady zgryzu, braki zębowe lub nieprawidłowe ustawienie zębów,
- przemieszczenie krążka stawowego,
- urazy w obrębie twarzy,
- zmiany zwyrodnieniowe stawów.
Co ważne – większość z tych problemów może rozpoznać wyłącznie lekarz dentysta, dlatego to on powinien być pierwszym specjalistą, do którego zwracamy się z objawami.
Kiedy klikanie w szczęce to norma, a kiedy sygnał alarmowy?
Nieszkodliwe może być sporadyczne „pyknięcie” podczas ziewania czy szerokiego otwierania ust – jeśli nie towarzyszy mu ból ani ograniczenie ruchu.
Natomiast wizyta u dentysty (a następnie – na jego zalecenie – u fizjoterapeuty stomatologicznego) jest konieczna, gdy oprócz kliknięć pojawiają się:
- ból w okolicy stawu, szczęki lub ucha,
- blokowanie się żuchwy przy otwieraniu ust,
- bóle głowy, karku, napięcie szyi,
- szumy uszne lub zawroty głowy,
- nierównomierna praca żuchwy,
- uczucie sztywności podczas mówienia czy jedzenia.
Rola fizjoterapii stomatologicznej
Fizjoterapeuta stomatologiczny najczęściej działa we współpracy z dentystą. Jego zadaniem jest zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawa ruchomości żuchwy oraz nauka prawidłowych wzorców ruchowych. W terapii wykorzystuje się m.in. techniki manualne, ćwiczenia czynne oraz edukację pacjenta.
Współpraca dentysty i fizjoterapeuty pozwala skutecznie leczyć przyczynę problemu – niezależnie od tego, czy wynika on z bruksizmu, wady zgryzu czy przeciążenia mięśni.
Jak dbać o stawy na co dzień?
- unikaj zaciskania zębów,
- ogranicz żucie gumy i twardych pokarmów,
- dbaj o prawidłową postawę ciała,
- stosuj techniki relaksacyjne,
- pamiętaj o regularnych wizytach kontrolnych u dentysty.
Podsumowanie
Klikanie w szczęce nie zawsze jest powodem do niepokoju. Jednak jeśli towarzyszą mu inne dolegliwości, pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza dentysty i fizjoterapia stomatologiczna w Poznaniu. To on diagnozuje problem i w razie potrzeby kieruje na odpowiednią terapię – w tym do fizjoterapeuty stomatologicznego. Współpraca tych specjalistów daje najlepsze rezultaty i pozwala zadbać o zdrowie stawów skroniowo-żuchwowych na długie lata.