Konto osobiste za 0 zł w BNP Paribas – sprawdź, jak łatwo spełnić warunki zwolnienia z opłat!

Szukając idealnego rozwiązania finansowego, wielu klientów indywidualnych stawia na prostotę i brak zbędnych kosztów. Konto osobiste w Banku BNP Paribas spełnia oba te kryteria – to nowoczesne i wygodne w obsłudze konto bankowe, które po spełnieniu 2 prostych warunków będzie darmowe. Co więcej, można założyć je w kilka chwil przez Internet lub w aplikacji mobilnej. Czy warto skorzystać z tej oferty? Przenieść do banku swoje wynagrodzenie? Sprawdziliśmy to.

