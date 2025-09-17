Lubelski Festiwal Nauki w Puławach: laboratorium pełne emocji i odkryć

15 i 16 września w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyły się wyjątkowe zajęcia w ramach XXI Lubelskiego Festiwalu Nauki, którego hasłem przewodnim była w tym roku „Inżynieria życia”. Łukasiewicz - INS, będący Partnerem Festiwalu, przygotował cztery warsztaty dla dzieci i młodzieży – od najmłodszych uczniów szkół podstawowych po licealistów i techników.

Kolorowy świat chemii dla najmłodszych

Zajęcia „Zlewka pełna zabawy – odkryj świat chemii!” (prowadząca: Joanna Baran) zamieniły szkolną wiedzę w prawdziwą przygodę. Uczniowie klas 1–6 eksperymentowali z pH kosmetyków, wywoływali erupcję barwnego wulkanu, a także tworzyli własne błyszczyki. Najwięcej emocji wzbudził pokaz „deszczu w zlewce” – prosty, a jednocześnie efektowny przykład na to, jak fascynująca potrafi być chemia.

Sztuczna inteligencja i analizy gazów dla uczniów szkół średnich

Dzień później starsi uczniowie wzięli udział w warsztatach „Sztuczna inteligencja, ufoludki i analizy gazów” prowadzonych przez Roberta Bickiego. Tu nauka spotkała się z nowoczesnymi technologiami – młodzież poznawała praktyczne zastosowania AI, odkrywała tajniki chromatografii gazowej i samodzielnie badała skład gazów.

Lubelski Festiwal Nauki od ponad dwóch dekad jest jedną z największych inicjatyw popularyzujących naukę w Polsce. Dzięki współpracy uczelni, instytutów badawczych i samorządów wydarzenie co roku przyciąga tysiące uczestników, inspirując najmłodszych do odkrywania świata nauki.

— „Chcemy pokazywać, że nauka nie jest abstrakcją z podręcznika, ale czymś, co każdy z nas może dotknąć i zrozumieć. Warsztaty w Puławach to dla dzieci i młodzieży okazja, by zobaczyć, że laboratorium to miejsce pełne odkryć i dobrej zabawy” – podkreślają organizatorzy z Łukasiewicz – INS.