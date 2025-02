Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju rusza z ofertą pożyczek de minimis dla przedsiębiorców!

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu 2023/2831 Komisji Europejskiej z dn. 13 grudnia 2023r. Maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat wynosi równowartości 300 tys. euro.

– Przekazujemy bardzo dobre informacje dla przedsiębiorców z naszego regionu. Kolejne miliony trafią w formie niskooprocentowanych pożyczek na wsparcie biznesu. A to jest główny cel działalności Funduszu, który jako Zarząd Województwa Lubelskiego powołaliśmy do życia w 2021 roku: wspierać przedsiębiorców, ich innowacyjność i konkurencyjność, a przez to ułatwiać rozwój gospodarczy Lubelszczyzny – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Przez ten okres Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju udzielił łącznie ponad 425 pożyczek na kwotę przekraczającą 280 mln zł! Oferta LRFR kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wliczając w to jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadających: siedzibę, oddział, filię lub zakład produkcyjny na obszarze Województwa Lubelskiego.

Pomoc de minimis dotyczyć będzie dwóch typów pożyczek Lubelskiego Regionalnego Fundusz Rozwoju. Pożyczka Inwestycyjna, to oferta do 3 mln zł, z okresem finansowania nawet do 120 miesięcy. Co więcej daje możliwość finansowania do 100% wartości przedmiotu inwestycji.

Zbliżone warunki przewiduje druga z pożyczek z udziałem pomocy w formie de minimis, czyli inwestycyjno-obrotowa. Przedsiębiorca, który planuje poniesienie nakładów o charakterze inwestycyjnym (warunek niezbędny), może równocześnie zawnioskować o środki, które będą finansować pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie obejmujący, w szczególności: finansowanie podatku VAT w ramach realizowanego przedmiotu inwestycji, zakup towarów, surowców i materiałów do produkcji, zakup wyposażenia, czy zakup usług. To ogromny walor tego rozwiązania.

Dodatkowo, ofertę produktową Funduszu uzupełnia pożyczka obrotowa przeznaczona na finansowanie bieżących kosztów i zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pożyczka hipoteczna przeznaczona na zakup nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Przygotowane rozwiązania finansowe dla przedsiębiorców w pełni odpowiadają ich potrzebom, uważam, że to ogromna szansa zarówno dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i całego ekosystemu finansowego województwa lubelskiego. Należy pamiętać, że to właśnie MŚP generują blisko co drugą złotówkę Produktu Krajowy Brutto w Polsce - mówi Rafał Langiewicz, prezes Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Gdzie można złożyć wniosek o preferencyjne pożyczki w ramach pomocy de minimis? Możliwości jest kilka: w dziale obsługi w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a (niski parter budynku). Fundusz posiada również stacjonarne oddziały w: Chełmie (ul. Mickiewicza 37, piętro III, p. 312) i Zamościu (ul. Partyzantów 94, piętro II, p. 212 i 213). Tel: 81 470 73 39.

Wnioski o pożyczki można również składać w formie elektronicznej. W zakładce e-wnioski: https://www.lrfr-lubelskie.pl/e-wnioski są umieszczone pomocne instrukcje i informacje.

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.lrfr-lubelskie.pl