Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
10:13
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Masz cerę naczynkową? Tych kosmetyków lepiej nigdy nie używaj!

Udostępnij 0 A A

Cera naczynkowa to jeden z najbardziej wymagających typów skóry, który potrzebuje nie tylko codziennej dbałości, ale przede wszystkim świadomego wyboru kosmetyków pielęgnacyjnych, które są dedykowane jej potrzebom.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Choć nie jeden raz bywamy kuszeni chęcią spróbowania bardzo dobrego i polecanego przez każdego kremu do twarzy, który rewelacyjnie napina skórę, odżywia ją i nawilża, należy mieć się na baczności. Tak naprawdę, cera naczynkowa będzie wyglądała lepiej przede wszystkim wtedy, gdy otrzyma pielęgnację wycelowaną w jej potrzeby. Te potrzeby to przede wszystkim wzmocnienie kruchych naczynek, ukojenie nadreaktywności, maskowanie przebarwionych na czerwono fragmentów skóry oraz odbudowywanie naturalnie słabej, przy pękających naczynkach, bariery hydrolipidowej.

Nie wystarczy tutaj „coś nawilżającego i przeciwzmarszczkowego”, dedykowanego każdemu rodzajowi cery, nawet jeśli jest to bardzo dobrej jakości kosmetyk. Przykładem są kremy o działaniu anti-agingowym zawierające retinol, które są cenione przez wiele osób. Tymczasem u osób z cerą naczynkową niejednokrotnie można obserwować wręcz pogorszenie stanu skóry i zwiększenie jej reaktywności po takiej nieopatrzenie dobranej kuracji.

Wróg numer jeden – retinol. Dlaczego kremy z retinolem mogą szkodzić cerze naczynkowej?

Retinol złuszcza martwy naskórek, aktywując skórę do uruchomienia procesów samoodnowy. Wykazuje udowodnione działanie przeciwzmarszczkowe i odpowiada za skuteczność wielu kosmetyków odmładzających na rynku. Kremy do twarzy z retinolem w składzie miewają dość niepozornie brzmiące komunikaty w etykietach, sprawiające wrażenie, że każdy, kto chciałby zadziałać nieco odświeżająco i przeciwzmarszczkowo na twarz, może użyć tego kremu.

Tymczasem osoby z cerą naczynkową często mają bardzo złe doświadczenia z próbami używania kremów z tak silną substancją. Już pierwsze zastosowanie kremu z retinolem może skończyć się silnym i przewlekłym pieczeniem, zaczerwienieniem twarzy oraz trwałym rozszerzeniem naczynek. Retinol może doprowadzać do takich możliwych powikłań jak trwałe uszkodzenia naczynek, które będą trudne do usunięcia nawet podczas terapii laserowej, a także do utrwalonego zwiększenia reaktywności skóry nawet na wodę, krem nawilżający, czy powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Mimo że tak zdecydowane reakcje skórne zdarzają się najczęściej po zastosowaniu większych stężeń retinolu, np. w wyniku źle dobrego zabiegu w gabinecie kosmetycznym, to jednak zalecane jest, aby osoby z cerą naczynkową unikały go nawet w tych niższych stężeniach w kremach. Alternatywą dla retinolu w kosmetykach jest jego naturalny odpowiednik, bakuchiol. Nie działa drażniąco i często współwystępuje w kremach z takimi składnikami jak wzmacniające ceramid lub pantenol. Wówczas jego działanie może przynieść nam spodziewane odświeżenie skóry, spłycenie drobnych zmarszczek i ogólną poprawę kondycji cery.

Kwasy AHA - glikolowy, salicylowy, migdałowy– prawie zawsze okazują się zbyt agresywne dla cery naczynkowej

Kwasy AHA, czyli np. kwas glikolowy i salicylowy, są powszechnie stosowane w gabinetach kosmetycznych, w standardowych zabiegach złuszczających martwy naskórek. Są też popularnymi składnikami kremów czy preparatów złuszczających, do zastosowania w domowych warunkach. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że są to mocne kwasy. Działają agresywnie na naskórek, naruszając jego barierę hydrolipidową, która jest naturalną ochroną przed działaniem czynników zewnętrznych (w tym słońca) i nadmierną utratą wody. O ile w przypadku osób z cerą określaną jako normalna, tłusta czy mieszana jest to problem tymczasowego podrażnienia, po którym bariera hydrolipidowa odbudowuje się samoistnie, o tyle u osób z cerą naczynkową problem może rozciągnąć się na pół roku, w trakcie którego pojawiają się problemy z utrwalonym rumieniem, wzmożeniem pękania naczynek na twarzy oraz wyraźnie odczuwalną zwiększoną wrażliwością skóry.

Alkohol w składzie kremów nie sprzyja cerze naczynkowej

Kosmetyki z silnym dodatkiem alkoholu etylowego nie sprzyjają cerze naczynkowej. Są to głównie silne toniki do cery tłustej, szczególnie te z dodatkiem liści Manuka lub np. toniki AHA,BHA, a także niektóre mgiełki matujące (zawierają alkohol jako nośnik) oraz żele antybakteryjne do cery trądzikowej. Warto uważać również na niektóre kremy BB o silnym zapachu. Alkohol w ich składzie podbija nośność przyjemnego zapachu, jednak dłużej stosowany zdecydowanie źle działa na stan cery naczynkowej. Drażni ją, prowokuje szybsze odparowywanie wody z naskórka, prowadzi do rozszczelniania bariery hydrolipidowej naskórka. Niektóre kosmetyki z dużą ilością alkoholu w składzie zwiększają przepływ krwi przez skórę, co jedynie podbija główne problemy cery naczynkowej: rozszerzanie naczynek krwionośnych i pojawianie się rumienia. Co to oznacza, że alkohol ma wysokie stężenie w kosmetyku? Należy przeczytać etykietę. Jeśli „Alcohol Denat.” lub „Ethanol” jest w pierwszych 5–6 miejscach, to znaczy, że jego stężenie jest wysokie. Zdecydowanie lepiej jest zastępować takie kosmetyki tymi, które zostały wyprodukowane na bazie hydrolatów, pantenolu, niacynamidu, alantoiny, ceramidów.

Środki do higieny z SLS a cera naczynkowa

O tym, że kosmetyki zawierające SLS nie działają konstruktywnie na stan naszej skóry, możemy przekonać się po prysznicu z udziałem przeciętnego szamponu drogeryjnego. Większość z tych, które intensywnie się pienią, mają bardzo dobry zapach i solidnie czyszczą skórę naszej głowy, niestety zawiera detergent z grupy SLS. Sodium Lauryl Sulfate dobrze oczyszcza, ale też wysusza i może prowadzić do podrażnień skóry. Zdecydowanie lepiej jest uciekać od produktów, które go zawierają, jeśli zależy nam na świadomej pielęgnacji prowadzącej do wyciszenia rumienia. SLS w dużych ilościach zawierają drogeryjne żele pod prysznic (szczególnie te tańsze wersje), większość mydeł w płynie (dlatego mycie twarzy mydłem tego typu nie przysłuży się prawie nigdy cerze naczynkowej), a także antybakteryjne żele do mycia twarzy, przeznaczone do cery trądzikowej. SLS jest też silnie zaznaczony w składzie past do zębów, która pieni się i ma również kontakt z naszą skórą podczas mycia zębów – warto o tym pamiętać!

Kluczowe składniki, na których powinniśmy opierać nasze kryteria w doborze kremu do cery naczynkowej

Po pierwsze: wzmocnienie naczynek

Po pierwsze, niezwykle ważne jest wzmocnienie naczynek. Czytając etykiety wszelkich środków pielęgnacyjnych (zarówno kremów do twarzy, jak i maseczek, czy toników i płynów do demakijażu) powinniśmy zwrócić uwagę na takie składniki, jak hesperydyna, kasztanowiec, witamina C. Wykazują szczególne działanie wzmacniające dla ścianek naczyń krwionośnych. Uelastyczniają je, zapobiegając pękaniu ich ścianek oraz wyciszają. Takie składniki łagodzą podrażnienia i rumień, redukują nadreaktywność skóry.

Poszukując skutecznych kosmetyków do cery naczynkowej, które będą zawierały wyjątkowo dobrze skomponowane składniki celujące w maksymalne wzmacnianie naczynek i pozbywanie się rumienia, warto zaufać np. marce FLOSLEK, która ma już bardzo długą historię w opracowywaniu najlepszych kremów dedykowanych stricte cerze naczynkowej. Przykładem jest uznawana za jedną z najbardziej nowoczesnych linii kosmetyków do cery naczynkowej – STOPNaczynka. W składzie kosmetyków tej serii mamy nie tylko hesperydynę i wyciąg z kasztanowca, ale także dermochlorellę, która wykazuje zdolności do stymulowania produkcji kolagenu. Efektem jest hamowanie pękania naczynek krwionośnych, i stopniowe, wraz ze stosowaniem kosmetyków zawierających ten składnik, zmniejszanie widoczności rumienia. Bioflawonoidem w tych wyjątkowo udanych kosmetykach do cery naczynkowej jest hesperydyna, silny antyoksydant, który FLOSLEK pozyskuje z japońskiej firmy, z tradycjami od 1883 roku. Hesperydyna uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejsza ich tendencje do pękania i jest też cennym składnikiem w kremach dla osób zmagających się z AZS. Poza wzmocnieniem naczynek, przynosi również rozjaśnienie i rozświetlenie skóry, która w przypadku cery naczynkowej wydaje się często ciemniejsza i nieco przebarwiona.

Efekt wzmacniania i kojenia, jaki dają kosmetyki tej linii jest podbijany przez dodatek niacynamidu. Niacynamid wpływa na produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego w skórze, przez co doskonale nawilża. Jednocześnie, jest to składnik stymulujący produkcję lipidów (głównie ceramidów), które cementują barierę hydrolipidową w naskórku.

W ramach linii STOPNaczynka dostępne są:

  • krem-maska regenerująca do zastosowania na noc
  • krem CC na dzień, który nawilża i wyrównuje koloryt skóry – jest to dobry krem do zastosowania pod make up przy cerze naczynkowej
  • kremprzeciwzmarszczkowy dla cery naczynkowej, do zastosowania na dzień i na noc
  • rozjaśniający krem pod oczy do cery naczynkowej

*Sprawdź również inne kremy na naczynka od FLOSLEK.

Po drugie: uszczelnianie bariery skórnej

Dobry krem barierowy, skupiony przede wszystkim na odbudowywaniu bariery hydrolipidowej jest niezwykle potrzebny w okresach zwiększonego podrażnienia i reaktywności skóry naczynkowej. Zimą, w czasie większych upałów, w okresie intensywnych treningów oraz po wszelkich eksperymentach kosmetycznych, dobry specyfik zorientowany na dostarczanie skórze ceramidów zadziała jak kompres. Warto również rozważyć obecność lekkiego kremu z ceramidami na co dzień, pod makijaż, wraz z solidną ochroną przeciwsłoneczną i nawilżaniem.

Po trzecie: codzienne ukojenie dla skóry naczynkowej

Poza sensownymi kuracjami wymierzonymi w pękające naczynka, cera o tym typie nadwrażliwości potrzebuje przede wszystkim kojenia. Pieczenie, swędzenie, poczucie ściągnięcia i dyskomfort – to codzienne odczucia, które towarzyszą posiadaczom cery naczynkowej. Dlatego codzienna pielęgnacja powinna opierać się w dużej mierze na dobieraniu kosmetyków ze składem o kojącym działaniu. Alantoina, ekstrakt z nagietka, rumianku, czy pantenol to przykłady substancji, które powinny znajdować się na etykietach wszelkiego typu środków, które stosujemy na twarz i skórę dekoltu. W przypadku cery naczynkowej, potrzeba regeneracji i ukojenia jest niekiedy wręcz nagląca. W takich wypadkach warto sięgać nawet po kremy-kompresy łagodzące, które są „naładowane” substancjami przynoszącymi ukojenie, z jednoczesnymi właściwościami pielęgnującymi. Ciekawie prezentuje się tutaj linia Cica Care, czyli kolejne „wydawnictwo” kosmetyczne skierowane dla cery wrażliwej od FLOSLEK, z jej hitem sprzedażowym, czyli kremem Cica (sprawdź:Cica krem od FLOSLEK). Preparat ten zawiera składniki silnie regenerujące, łagodzące i kojące, które stymulują syntezę kolagenu i wspierają odbudowę skóry (m.in. madekasozyd, azjatykozyd), a także ceramidy NP, AP, EOP, cholesterol, fosfatydylocholina, glicosphingolipidy, które długofalowo wspierają barierę hydrolipidową. Wraz z alantoiną i pantenolem, tworzą wyjątkowo udaną kombinację, która działa kompleksowo: łagodzi, regeneruje i odbudowuje barierę ochronną skóry. Jest to dobry krem miejscowy, przeznaczony do stosowania na skórę przesuszoną, swędzącą, łuszczącą się, a także przy stanach takich jak AZS czy egzema. Można stosować go kilka razy dziennie w to samo miejsce.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Lutnia Piszczac wygrała drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonała LKS Agrotex Milanów 4:2

Lutnia z drugim zwycięstwem, dziewięć goli Victorii i reszta wyników bialskiej okręgówki

Absolwent Domaszewnica pokonał Grom Kąkolewnica 4:0. Podział punktów w starciu beniaminka Bizona Jeleniec z Az-Bud Komarówka Podlaska. Cztery trafienia Michała Gryczuka dla Victorii Parczew w spotkaniu z Unią Krzywda. Remis w meczu: ŁKS Łazy – KS Drelów.
Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Rada nadzorcza szuka prezesa PKS w Łukowie. Wcześniej odwołała nagle dotychczasowego szefa, Tomasza Madonia.
Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

60-letni mężczyzna zginął w wyniku postrzału w trakcie polowania, które w weekend odbywało się w Młyniskach w powiecie lubartowskim.
Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki
galeria

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki

Zainteresowanie cieszy, ale niestety nie wszyscy umieją się zachować. Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem piętnuje takie postawy i publikuje zdjęcia tych, którzy rowerami wjeżdżają na Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej albo motocyklami ryją alejki i trawę wokół niego.
profesjonalne kosmetyki do twarzy

Ten składnik działa lepiej niż myślisz – i nie podrażnia

Retinyl retinoate to składnik, który może zmienić sposób myślenia o retinoidach. Ten innowacyjny pochodny witaminy A oferuje skuteczność porównywalną z retinołem, ale bez typowych efektów ubocznych. Dla wielu osób, które unikały retinoidów ze względu na podrażnienia, retinyl retinoate może być prawdziwym przełomem w pielęgnacji przeciwstarzeniowej.
Aleksander Nowik został nowym przyjmującym beniaminka InPost ChKS Chełm

InPost ChKS Chełm zaczyna przygotowania do pierwszego sezonu w PlusLidze

InPost ChKS Chełm pozyskał przyjmującego Aleksandra Nowika. W poniedziałek drużyna beniaminka spotka się na pierwszych zajęciach przed nowym sezonem.
Do niebezpiecznej sytuacji nad jeziorem Piaseczno doszło w miniony weekend

O włos od tragedii. Chłopczyk zniknął pod wodą. Uratowali go świadkowie

Groźna sytuacja nad jeziorem Piaseczno. Gdyby nie natychmiastowa reakcja świadków, 7-letni chłopczyk mógłby się utopić.
Przebudowa ul. Podwale. Od środy duże zmiany w centrum
LUBLIN

Przebudowa ul. Podwale. Od środy duże zmiany w centrum

Już od środy, 20 sierpnia, na ul. Podwale w Lublinie pojawią się pierwsze oznakowania informujące o zakazie parkowania. Kilka dni później, w poniedziałek 25 sierpnia, ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu – z wyjątkiem dojazdu i dojść do posesji.
65-latkowi z Puław grozi do 3 lat więzienia

Pijany przyjechał na stację paliw. Wódkę chciał "na już"

Trzy puste butelki po wódce miał w samochodzie, którym przyjechał na stację paliw, aby kupić trzecią. Nie kupił. I nie odjechał. Został przekazany policji.
Dołącz do redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie!

Dołącz do redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie!

Poszukujemy osoby, która chce współtworzyć nasze materiały redakcyjne i być blisko najważniejszych spraw naszego regionu.
Kobieta opadła w wodzie z sił i nie była w stanie sama wrócić do brzegu

39-latka omal nie utonęła. Pływała po alkoholu i ... w sukience

Umiała pływać, ale w wodzie opadła z sił. Jej wołanie o pomoc usłyszeli policjanci. Uratowali 39-latkę wypoczywającą nad Zalewem Zemborzyckim.
Jakich kosmetyków używać do pielęgnacji brody?

Jakich kosmetyków używać do pielęgnacji brody?

Codzienna pielęgnacja brody wymaga nie tylko systematyczności, ale również stosowania odpowiednich kosmetyków, które zadbają o kondycję zarostu i skóry. Sięgając po dobrze dobrane produkty, masz pewność, że broda będzie wyglądała estetycznie, pozostając miękka i zdrowa. Ważne jest, aby każdy etap pielęgnacji – od oczyszczania, przez nawilżenie, aż po stylizację – był realizowany przy użyciu kosmetyków dostosowanych do Twoich potrzeb. W sklepie BeardMan znajdziesz szeroki wybór produktów, które skutecznie wspierają codzienną rutynę dbania o zarost, a marka Proraso to jeden z producentów oferujących kompleksowe rozwiązania dla wymagających mężczyzn.
Gryf Gmina Zamość przegrał u siebie z Gromem Różaniec 3:5

Kanonada w Zawadzie, grad bramek na innych boiskach. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

W niedzielne popołudnie odbyło się aż sześć meczów w „najciekawszej lidze świata”. Dawno nie było kolejki obfitującej w tak dużą ilość bramek
Jak na nowo zaprezentować sztukę - nowe podejście do tematu wystaw

Jak na nowo zaprezentować sztukę - nowe podejście do tematu wystaw

Współczesne galerie sztuki i przestrzenie wystawiennicze nie są już tylko miejscem kontemplacji dzieł. Dziś to dynamiczne środowiska, które muszą przyciągać uwagę widzów, komunikować ideę kuratorską, a często również promować marki, wydarzenia czy partnerów.
Nowa odsłona Szybkie 600 – wyniki na żywo i pełne archiwum

Nowa odsłona Szybkie 600 – wyniki na żywo i pełne archiwum

W świecie gier liczbowych szybkość i dostęp do danych w czasie rzeczywistym mają kluczowe znaczenie. Szybkie 600 to gra LOTTO, w której losowania odbywają się co 4 minuty – od 6:36 rano aż do 23:52. Tak wysoka częstotliwość sprawia, że uczestnicy mogą brać udział w wielu losowaniach w ciągu jednego dnia, a emocje trwają od rana do wieczora.

Najnowsze
Lutnia Piszczac wygrała drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonała LKS Agrotex Milanów 4:2

13:30 Lutnia z drugim zwycięstwem, dziewięć goli Victorii i reszta wyników bialskiej okręgówki

13:28

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

13:00

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

12:30

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki

12:29

Ten składnik działa lepiej niż myślisz – i nie podrażnia

12:16

InPost ChKS Chełm zaczyna przygotowania do pierwszego sezonu w PlusLidze

12:13

O włos od tragedii. Chłopczyk zniknął pod wodą. Uratowali go świadkowie

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Lutnia Piszczac wygrała drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonała LKS Agrotex Milanów 4:2

Lutnia z drugim zwycięstwem, dziewięć goli Victorii i reszta wyników bialskiej okręgówki

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki
galeria

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki

profesjonalne kosmetyki do twarzy

Ten składnik działa lepiej niż myślisz – i nie podrażnia

Aleksander Nowik został nowym przyjmującym beniaminka InPost ChKS Chełm

InPost ChKS Chełm zaczyna przygotowania do pierwszego sezonu w PlusLidze

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Lutnia Piszczac wygrała drugi mecz z rzędu. Tym razem pokonała LKS Agrotex Milanów 4:2

Lutnia z drugim zwycięstwem, dziewięć goli Victorii i reszta wyników bialskiej okręgówki

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Po 12 latach odwołali prezesa PKS. Tymczasowe stery przejął radny sejmiku z PiS

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Tragedia na polowaniu. Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem?

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki
galeria

Bliżej już się nie da. Turyści wjeżdżają na pomnik, niszczą alejki

profesjonalne kosmetyki do twarzy

Ten składnik działa lepiej niż myślisz – i nie podrażnia

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

film
Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Foto
Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

galeria
Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo