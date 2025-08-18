Masz cerę naczynkową? Tych kosmetyków lepiej nigdy nie używaj!

Choć nie jeden raz bywamy kuszeni chęcią spróbowania bardzo dobrego i polecanego przez każdego kremu do twarzy, który rewelacyjnie napina skórę, odżywia ją i nawilża, należy mieć się na baczności. Tak naprawdę, cera naczynkowa będzie wyglądała lepiej przede wszystkim wtedy, gdy otrzyma pielęgnację wycelowaną w jej potrzeby. Te potrzeby to przede wszystkim wzmocnienie kruchych naczynek, ukojenie nadreaktywności, maskowanie przebarwionych na czerwono fragmentów skóry oraz odbudowywanie naturalnie słabej, przy pękających naczynkach, bariery hydrolipidowej.

Nie wystarczy tutaj „coś nawilżającego i przeciwzmarszczkowego”, dedykowanego każdemu rodzajowi cery, nawet jeśli jest to bardzo dobrej jakości kosmetyk. Przykładem są kremy o działaniu anti-agingowym zawierające retinol, które są cenione przez wiele osób. Tymczasem u osób z cerą naczynkową niejednokrotnie można obserwować wręcz pogorszenie stanu skóry i zwiększenie jej reaktywności po takiej nieopatrzenie dobranej kuracji.

Wróg numer jeden – retinol. Dlaczego kremy z retinolem mogą szkodzić cerze naczynkowej?

Retinol złuszcza martwy naskórek, aktywując skórę do uruchomienia procesów samoodnowy. Wykazuje udowodnione działanie przeciwzmarszczkowe i odpowiada za skuteczność wielu kosmetyków odmładzających na rynku. Kremy do twarzy z retinolem w składzie miewają dość niepozornie brzmiące komunikaty w etykietach, sprawiające wrażenie, że każdy, kto chciałby zadziałać nieco odświeżająco i przeciwzmarszczkowo na twarz, może użyć tego kremu.

Tymczasem osoby z cerą naczynkową często mają bardzo złe doświadczenia z próbami używania kremów z tak silną substancją. Już pierwsze zastosowanie kremu z retinolem może skończyć się silnym i przewlekłym pieczeniem, zaczerwienieniem twarzy oraz trwałym rozszerzeniem naczynek. Retinol może doprowadzać do takich możliwych powikłań jak trwałe uszkodzenia naczynek, które będą trudne do usunięcia nawet podczas terapii laserowej, a także do utrwalonego zwiększenia reaktywności skóry nawet na wodę, krem nawilżający, czy powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Mimo że tak zdecydowane reakcje skórne zdarzają się najczęściej po zastosowaniu większych stężeń retinolu, np. w wyniku źle dobrego zabiegu w gabinecie kosmetycznym, to jednak zalecane jest, aby osoby z cerą naczynkową unikały go nawet w tych niższych stężeniach w kremach. Alternatywą dla retinolu w kosmetykach jest jego naturalny odpowiednik, bakuchiol. Nie działa drażniąco i często współwystępuje w kremach z takimi składnikami jak wzmacniające ceramid lub pantenol. Wówczas jego działanie może przynieść nam spodziewane odświeżenie skóry, spłycenie drobnych zmarszczek i ogólną poprawę kondycji cery.

Kwasy AHA - glikolowy, salicylowy, migdałowy– prawie zawsze okazują się zbyt agresywne dla cery naczynkowej

Kwasy AHA, czyli np. kwas glikolowy i salicylowy, są powszechnie stosowane w gabinetach kosmetycznych, w standardowych zabiegach złuszczających martwy naskórek. Są też popularnymi składnikami kremów czy preparatów złuszczających, do zastosowania w domowych warunkach. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że są to mocne kwasy. Działają agresywnie na naskórek, naruszając jego barierę hydrolipidową, która jest naturalną ochroną przed działaniem czynników zewnętrznych (w tym słońca) i nadmierną utratą wody. O ile w przypadku osób z cerą określaną jako normalna, tłusta czy mieszana jest to problem tymczasowego podrażnienia, po którym bariera hydrolipidowa odbudowuje się samoistnie, o tyle u osób z cerą naczynkową problem może rozciągnąć się na pół roku, w trakcie którego pojawiają się problemy z utrwalonym rumieniem, wzmożeniem pękania naczynek na twarzy oraz wyraźnie odczuwalną zwiększoną wrażliwością skóry.

Alkohol w składzie kremów nie sprzyja cerze naczynkowej

Kosmetyki z silnym dodatkiem alkoholu etylowego nie sprzyjają cerze naczynkowej. Są to głównie silne toniki do cery tłustej, szczególnie te z dodatkiem liści Manuka lub np. toniki AHA,BHA, a także niektóre mgiełki matujące (zawierają alkohol jako nośnik) oraz żele antybakteryjne do cery trądzikowej. Warto uważać również na niektóre kremy BB o silnym zapachu. Alkohol w ich składzie podbija nośność przyjemnego zapachu, jednak dłużej stosowany zdecydowanie źle działa na stan cery naczynkowej. Drażni ją, prowokuje szybsze odparowywanie wody z naskórka, prowadzi do rozszczelniania bariery hydrolipidowej naskórka. Niektóre kosmetyki z dużą ilością alkoholu w składzie zwiększają przepływ krwi przez skórę, co jedynie podbija główne problemy cery naczynkowej: rozszerzanie naczynek krwionośnych i pojawianie się rumienia. Co to oznacza, że alkohol ma wysokie stężenie w kosmetyku? Należy przeczytać etykietę. Jeśli „Alcohol Denat.” lub „Ethanol” jest w pierwszych 5–6 miejscach, to znaczy, że jego stężenie jest wysokie. Zdecydowanie lepiej jest zastępować takie kosmetyki tymi, które zostały wyprodukowane na bazie hydrolatów, pantenolu, niacynamidu, alantoiny, ceramidów.

Środki do higieny z SLS a cera naczynkowa

O tym, że kosmetyki zawierające SLS nie działają konstruktywnie na stan naszej skóry, możemy przekonać się po prysznicu z udziałem przeciętnego szamponu drogeryjnego. Większość z tych, które intensywnie się pienią, mają bardzo dobry zapach i solidnie czyszczą skórę naszej głowy, niestety zawiera detergent z grupy SLS. Sodium Lauryl Sulfate dobrze oczyszcza, ale też wysusza i może prowadzić do podrażnień skóry. Zdecydowanie lepiej jest uciekać od produktów, które go zawierają, jeśli zależy nam na świadomej pielęgnacji prowadzącej do wyciszenia rumienia. SLS w dużych ilościach zawierają drogeryjne żele pod prysznic (szczególnie te tańsze wersje), większość mydeł w płynie (dlatego mycie twarzy mydłem tego typu nie przysłuży się prawie nigdy cerze naczynkowej), a także antybakteryjne żele do mycia twarzy, przeznaczone do cery trądzikowej. SLS jest też silnie zaznaczony w składzie past do zębów, która pieni się i ma również kontakt z naszą skórą podczas mycia zębów – warto o tym pamiętać!